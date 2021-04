Mit diesen Fehlern versaust du deine Wohnung

Ein Zimmer neu einzurichten oder auch nur die Möbel anders anzuordnen ist ein toller Weg, deiner Wohnung schnell ein neues Gesicht zu verpassen. Aber aufgepasst: Es gibt eine ganze Reihe von Designfehlern, die dir dabei passieren können. Natürlich gilt: Schön ist, was dir gefällt – und grundsätzlich gibt es bei Design nur sehr wenig strikte Regeln. Es ist schließlich dein persönlicher Touch, der dein Zuhause speziell macht.

Wir haben dennoch sieben Fehler gesammelt, die dafür sorgen können, dass deine Wohnung oder dein Haus kleiner, unaufgeräumter oder einfach ein bisschen hässlicher aussieht.

1. Dein Teppich hat die falsche Größe

Die meisten Menschen wählen Teppiche zu klein aus. Grundsätzlich gilt: Für sogenannte Floating Furniture sollten nicht nur die Möbel komplett auf dem Teppich stehen, er sollte dahinter auch noch sichtbar sein. Wenn dein Sofa an einer Wand steht, dann reicht es auch, wenn nur der vordere Teil des Sofas auf dem Teppich ist.

2. Deine Vorhänge machen den Raum kleiner

Bei Vorhängen kann man überraschend viel falsch machen: Neben den praktischen Aspekten, wie die Frage, ob die Vorhänge einfach nur ein Sichtschutz sind oder auch wirklich abdunkeln sollen, geht es vor allem um das Aufhängen. Um deinen Raum größer wirken zu lassen, solltest du Vorhänge möglichst weit über dem Fenster anbringen. Außerdem sollten die Vorhänge so gemacht sein, dass du sie komplett öffnen kannst – sprich, kein Stoff hängt mehr vor den Fenstern. Dazu muss die Vorhangstange ein bisschen breiter sein als das Fenster.

3. Du stellst alle deine Möbel an Wände

Für die meisten Wohnzimmer gibt es eine Art Standard-Layout, bei dem meist das Sofa an einer Wand steht, der Fernseher und ein Regal an einer anderen. Damit verschenkt man aber viel Potenzial. Einzelne Sessel können einen Raum einladender machen, Sofas sogar als Raumtrenner fungieren.

4. Du ignorierst die Symmetrie

Kannst du deinen Couchtisch parallel zu einem Fenster platzieren? Oder hast du zwei Sessel, die du links und rechts von einem Bücherregal hinstellen kannst? Mach es! Symmetrie sieht wirklich immer gut aus.

5. Du hast deine Beleuchtung nicht im Griff

Beleuchtung ist absolut entscheidend – nicht nur, wenn es um Funktionalität geht, sondern auch bei der Gemütlichkeit. So sind beispielsweise Spot-Lampen eine beliebte Wahl für Küchen – aber eigentlich ziemlich ungeeignet, schließlich blockiert man so mit dem eigenen Körper das Licht, während man gerade mit scharfen Messern auf der Arbeitsfläche hantiert. Besser: Licht unter den Küchenschränken. In allen anderen Zimmern gilt grundsätzlich: Indirektes Licht ist meist schöner als eine Deckenlampe.

6. Dein Schlafzimmer wirkt vollgestopft

Schon klar, du wolltest einfach das größte verfügbare Bett, weil du dich gerne ausbreitest. Verstehen wir. Leider kann man jetzt auf der einen Seite nicht mehr vorbeigehen und du liegst praktisch in deinem Kleiderschrank. Die Größe des Bettes sollte dem Raum angepasst sein – und falls du die Möglichkeit hast, andere Dinge aus deinem Schlafzimmer in einem anderen Raum unterzubringen, solltest du sie nutzen.

7. Du hast zu viele Möbel und anderen Kram

Apropos vollgestopft: Wenn du zu viele Möbel in einem Zimmer hast, dann wirkt der Raum nicht nur kleiner, sondern tendenziell auch chaotischer. Falls du zu den Menschen gehörst, die sich eher zu viel Zeug anschaffen, versuche doch mal, die Möbel neu zu verteilen – du merkst dann vermutlich, dass du eines der fünf Regale gar nicht unbedingt brauchst.

(L'essentiel/Meret Steiger)