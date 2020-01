Der Sohn von Dr. Phil verkauft seine crazy Villa

Schon das Eingangstor zur Villa von Jordan McGraw (33), dem Sohn des bekanntesten TV-Psychologen der USA, zeigt, dass man sich auf dem Weg in die wohl speziellste Villa in Beverly Hills befindet. Das Portal ist nicht einfach nur aus schlichtem Metall gefertigt, die Stäbe sind so geformt, dass man den Eindruck bekommt, dass sich hier ein Baum zu einem Gatter verflochten hat.

Hausbesitzer McGraw ist aber nicht einfach nur der Sohn einer TV-Legende, er ist selber ziemlich erfolgreich als Musiker. Erst vor kurzem trat er als Vorgruppe der Jonas Brothers auf, seine Musikvideos werden auf Youtube millionenfach angeklickt.

Von außen spielt das Haus mit fünf Schlafzimmern und 573 Quadratmetern Wohnfläche seine exzentrischen Züge noch nicht aus. Tritt man jedoch ein, sieht man schnell, dass sich hier ein ziemlich kreativer Popstar ausgetobt hat. Mitten in der Eingangshalle steht eine voll ausgestattete Bar mit Hockern aus abgesägten Baumstämmen. Direkt darüber führt eine Treppe in die oberen Geschosse, das Geländer ist aus Kletterpflanzen aus dem Dschungel gebaut (zumindest sieht es so aus).

Für 5,7 Millionen gibt es die Einrichtung dazu

In allen Räumen hängt Kunst, mal gepinselt, mal aus leuchtenden Neon-Buchstaben, auf dem Boden stehen übergroße «Star Wars»-Figuren und im Esszimmer ist eine ganze Wand mit verschiedensten Waffen dekoriert. Die Knarren hängen nur aus dekorativen Gründen da – Kunst eben. Alles wirkt jugendlich, verspielt und irgendwie verrückt, nicht einmal der Tischkicker ist normal, sondern komplett durchsichtig aus Plexiglas.

Im Kaufpreis von 5,7 Millionen Euro ist die Einrichtung übrigens inbegriffen. Es steht den neuen Besitzern aber frei, das außergewöhnliche Interior nach den persönlichen Vorlieben zu verändern, schreibt der Makler Hilton & Hyland auf seiner Website.

Was sagt so eine Einrichtung über die Psyche aus?

Spannenderweise sind aber nur die öffentlichen Räume crazy eingerichtet. Alle etwas privateren Räume, wie zum Beispiel die Schlafzimmer, sind schon fast bieder gehalten. Was das über den psychischen Zustand des Bewohners Jordan McGraw aussagt? Am besten befragt man dazu Dr. Phil, seinen Vater.

