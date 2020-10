Ansteckungsrisiko im Flugzeug ist praktisch null

Viele fürchten sich im Flugzeug vor einer Corona-Infektion. Eine neue Studie aus den USA gibt jetzt allerdings Entwarnung. So soll die Chance, sich während eines Flugs über infizierte Luftpartikel anzustecken, sehr klein sein.

Für die Studie hat das US-Verteidigungsministerium in Zusammenarbeit mit der Fluggesellschaft United Airlines über ein halbes Jahr lang die Luftströme an Bord von Passagiermaschinen analysiert. Das Resultat: Sofern alle Passiere während des ganzen Flugs auf ihren Plätzen sitzen und eine Maske tragen, sinkt das Ansteckungsrisiko praktisch auf null.

So sollen lediglich 0,003 Prozent der infizierten Luftpartikel in die Atmungszone eines Passagiers gelangen können. Gemessen wurde unter der Annahme, dass das ganze Flugzeug vollständig ausgebucht ist. Insofern bestehe auch für den direkten Sitznachbar eines Corona-Infizierten eine geringe Ansteckungsgefahr, so die Studie.

Grund seien in erster Linie die Belüftungssysteme an Bord. Die Luft werde in Flugzeugen schnell ausgetauscht und zirkuliere von oben nach unten. Dabei kämen zusätzlich spezielle Luftfilter zum Einsatz. Bei den Tests für die Studie seien Partikel in der Luft innerhalb von sechs Minuten aus der Kabine herausgefiltert worden. Laut Studie soll die Luft in Flugzeugen so sicher sein wie in keinem anderen geschlossenen Raum.

Die Airlines sind von der Pandemie besonders stark betroffen. Wegen Grenzschließungen oder Quarantäneregelungen brechen die Umsätze seit Monaten weg. Mit Schutzmaßnahmen wollen die Fluggesellschaften daher das Vertrauen der Passagiere zurückgewinnen, um die Verlust so gut wie möglich aufzufangen.

(L'essentiel/Dominic Benz)