Der DeLorean kommt 2022 als Elektroauto zurück

Der berühmte Flügeltürer wird erneut wiederbelebt: Dieses Mal in Texas und als Elektroauto. Hergestellt wird er von einer Gruppe von Autobauern, die zuletzt bei dem von China unterstützten EV-Start-up Karma Automotive tätig war. Sie arbeitet auch mit Stephen Wynne zusammen, der in den 1990er-Jahren die Markenrechte für den DeLorean erworben hat und Teile für die rund 6000 verbliebenen DeLoreans liefert, wie «Bloomberg» schreibt.

Teaser zu einem neuen «DeLorean EV» tauchten diese Woche als Teil einer Social-Media-Kampagne auf, die vor dem Super Bowl startete und die Zuschauer dazu einlud, sich für die Premiere im Jahr 2022 zu registrieren.

Nicht die erste Neuauflage des Autos mit Kultstatus

Es ist nicht das erste Mal, dass die Idee einer Neuauflage des DeLorean aufkommt. Alle paar Jahre sind im Internet Geschichten darüber zu lesen, wie Wynne versucht, das Kult-Auto wiederzubeleben oder Modelle in Kleinserie zu produzieren, – aber die Verwendung eines elektrischen Antriebs ist eine neue Variante der Idee. Das ursprüngliche Auto erlangte in den frühen 1980er-Jahren sowohl wegen seiner Qualitätsprobleme als auch wegen der rechtlichen Probleme seines Schöpfers, des verstorbenen John DeLorean, Berühmtheit, bevor es durch die Filmreihe «Zurück in die Zukunft» («Back to the Future») zu Kultstatus erreichte.

Der neue Hersteller heißt DeLorean Motors Reimagined LLC und dessen Geschäftsführer Joost de Vries, wie aus LinkedIn-Postings hervorgeht. Die Firma wird einen Hauptsitz und eine technische Abteilung in San Antonio einrichten und könnte 450 Arbeitsplätze schaffen, so die Entwicklungsabteilung der Stadt in einer Erklärung. Das Unternehmen reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Immer mehr Elektroauto-Startups

De Vries war sechs Jahre lang Vice President of Sales bei Karma, das in Kalifornien Hybrid- und Elektrofahrzeuge entwickelt hat und aus dem Konkurs von Fisker Automotive im Jahr 2013 hervorging. Der Chief Marketing Officer und der Vice President of Engineering des neuen Unternehmens kommen ebenfalls von Karma. Das neue Unternehmen wird wohl keinen einfachen Stand haben, denn DeLorean betritt ein zunehmend überfülltes Feld von Start-ups, die darum kämpfen, Tesla in die Welt der Elektrofahrzeuge zu folgen.

(L'essentiel/Reto Bollmann)