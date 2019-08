Wundermittel Coca-​​Cola: Die macht den Dreck weg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es gibt für jedes Putzbedürfnis ein entsprechendes Mittel: Backofen- und Fensterreiniger, Polsterputzmittel, Kalk- und Fettlöser. Ein überraschend gutes Putzmittel steht aber bei vielen von uns im Kühlschrank: Coca-Cola.

Aber aufgepasst: Cola hat viel Säure und eignet sich nicht für jede Oberfläche und jedes Material. Wir haben hier sieben Dinge, die sich sehr gut mit dem klebrigen Süßgetränk reinigen lassen – oder mit vergleichbaren Produkten.

Abflüsse und Toiletten

Stichwort Säure: Angeblich kann die Phosphorsäure in Coca-Cola Dreck und Flecken aus Toilettenschüsseln entfernen. Cola enthält rund 450 Milligramm Phosphorsäure pro Liter. Die Kohlensäure soll außerdem festgesetzten Dreck in Abflüssen lösen können: einfach reinschütten und mit heißem Wasser nachspülen – fertig.

Öl- und Fettflecken auf Wäsche

Für diesen Trick nehmen Sie besser ein klares Süßgetränk (Sprite, 7 Up) als Cola, die Wirkung ist aber die gleiche. Ein Glas zur Wäsche dazugeben, und schon löst die Kohlensäure Fettflecken von Lippenstiften, fettigem Essen oder Ölspritzern in der Küche.

Kaugummi im Haar

Ein Kaugummi, der richtig fest in den Haaren klebt, ist ein Problem: Das Ding kriegt man kaum raus, ohne Haare abzuschneiden. Hier kann Cola ebenfalls helfen: In eine Schüssel geben und die Haare einen Moment einweichen. Danach lässt sich der Kaugummi leichter lösen. Danach unbedingt mit Shampoo auswaschen, sonst klebts wieder.

Rost? Kein Problem!

Die gleiche Phosphorsäure, die auch Kloschüsseln reinigt, kann oberflächlichen Rost behandeln. Da die Säurekonzentration in Cola aber natürlich viel tiefer ist als die in einem klassischen Rostumwandler, funktioniert das nur beim sogenannten Flugrost, also oberflächlichem, neuem Rost.

Spiegel und Fenster

Und wieder die Säure: Sie entfernt zuverlässig Schmutz auf Glasscheiben und Spiegeln. Aber: Hier müssen Sie mit Wasser nachwischen, sonst klebts.

Schmuck

Haben Sie eine Silberkette, die nicht mehr schön glänzt? Süßgetränke helfen: Sterlingsilber lässt sich in Sprite oder 7 Up einlegen. Kohlen- und Phosphorsäure entfernen in einer Stunde Rückstände. Danach mit Wasser abwaschen, und voilà: wie neu.

Alte Münzen

Egal, ob Sie Münzen sammeln oder einfach eine speziell unkenntliche Münze reinigen möchten: einfach mal fünf bis zehn Minuten in Coca-Cola einlegen.

(L'essentiel/mst)