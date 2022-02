Jeans werden 2022 so richtig breit

Wenn etwas verschwindet, schafft das Platz für Neues. So auch in der Mode: Nachdem die hautengen Skinny Jeans von der Bühne getreten sind, verspricht ein neuer Jeans-Style zum Star im modischen Rampenlicht zu werden: Jetzt wird Denim wieder richtig geräumig.

Justin Bieber zum Beispiel holt optisch die 90er ins Boot und teast seine neue «Justice»-Tour mit weißem Tank-Top und XXL-Baggy-Jeans à la Wu-Tang Clan an.

Baggy und unisex

Dabei ist dieser Denim-Trend nicht nur den Männern vorbehalten. Auch bei den Frauen sitzen die Jeans baggy und – mit der Rückkehr der Low-Rise-Jeans – tief. Kylie Jenner zeigte sich vor der Geburt von Söhnchen Wolf mit breiter Hose und tiefem Bund auf Instagram:

Billie Eilish, die sich immer mal wieder gerne in Oversized-Looks zeigt, ist der Baggy-Denim-Trend wie auf den Leib geschneidert:

Und wie es scheint, ist im Hause Bieber nicht nur Justin Fan vom gemütlichen Denim-Stil. Auch bei Justins Frau Hailey Bieber blitzen breite Jeanshosen unter dem beigen Mantel hervor:

Stylingtrick für breite Hosen

Von Hailey Bieber schauen wir uns auch gleich eine kleine Lektion in Sachen Styling ab. Da Baggy-Jeans gerne dazu neigen, die Trägerin oder den Träger optisch zusammenzustauchen, kombiniert das Model dazu Schuhe mit einer dicken, klobigen Sohle. Das streckt optisch:

Dieser Kniff funktioniert übrigens auch für die Männergarderobe:

In der Männermode hat sich noch ein weiterer Styling-Griff bei Baggy-Jeans durchgesetzt: Statt in die Socken, kannst du die Hose auch in deinen Boots versorgen:

Breite Silhouetten bei Balenciaga & Co.

Auch die High Fashion setzt auf breite Jeans-Looks. Beim spanischen Modehaus Balenciaga scheint die Devise zu sein: Je breiter, desto besser. Für die Frühlings- und Sommerkollektion zeigt das Label viele Looks …

Auch das amerikanische Label Heron Preston prophezeit breite Hosenbeine:

Bei den Frauen ist der Trend zur weiten Hose zum Beispiel auf dem Laufsteg für Frühling und Sommer 2022 von Molly Goddard zu sehen. Die britische Designerin ist bekannt für traumhafte Tüllkleider, setzt für die kommende Saison aber auch auf XXL-Denim:

(L'essentiel/Johanna Senn)