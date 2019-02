Ist dieser Kapuzenpulli wirklich «nur Mode»?

Das Luxuslabel Burberry hat sich einen modischen Fauxpas geleistet. Model Liz Kennedy kritisierte die Firma für einen Kapuzenpulli, den Burberry am Sonntag an der London Fashion Week vorgestellt hatte.

Das Kleidungsstück hat statt des üblichen Zugbandes in der Kapuze eine geknotete Schlinge, die an einen Henkersknoten erinnert. «Selbstmord gehört nicht in die Mode», schrieb Kennedy in einem langen Beitrag auf Instagram.

Kollektion für junge Kunden

Der Hoodie ist Teil der Kollektion «Tempest» von Burberry. Diese sei «der rebellischen Jugend von heute» gewidmet, hatte Burberrys Kreativdirektor Riccardo Tisci im Vorfeld erklärt. Liz Kennedy, die den Pulli selber nicht an der Show trug, fand ihn allerdings alles andere als «glamourös und trendig».

«Wie konnte jemand so etwas übersehen und meinen, es sei in Ordnung. Insbesondere bei einer Kleiderlinie, die sich an junge Leute richtet?», ärgerte sich das Model auf Insta. Jugendliche ließen sich «sehr einfach beeindrucken», so Kennedy weiter. «Und über die weltweit steigenden Suizidraten» wolle sie gar nicht erst reden.

Burberry entschuldigt sich

Das Thema habe sie besonders betroffen gemacht, da es kürzlich einen Selbstmord innerhalb ihrer Familie gegeben habe. Im Gespräch mit Kollegen in der Umkleidekabine sagte dann jemand zu ihr: «Das ist Mode. Niemand interessiert es, was bei dir oder in deiner Familie vorgeht.» Dieser Satz habe sie schließlich dazu bewogen, ihren Ärger im Netz publik zu machen.

Burberrys Boss Marco Gobbetti entschuldigte sich wenig später beim Model. «Ihre Erfahrung widerspiegelt nicht unsere Werte», wird er von der BBC zitiert. Das Unternehmen werde nun «daraus lernen und sicherstellen, dass das nicht wieder vorkommt».

