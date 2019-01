So wird Wäsche auch im Winter schnell trocken

Artikel per Mail weiterempfehlen

Keinen Trockner und keinen Trockenraum? Wer seine Wäsche auf Wäscheständern in der Wohnung trocknen lässt, dem droht Schimmelgefahr. Und der schadet nicht nur der Gesundheit, es könnte auch Ärger mit dem Vermieter geben.

Also nutzen wir die Tricks unserer Mütter und Großmütter aus der früheren Zeiten: In unserer Bildstrecke finden Sie sechs Tipps, wie die Wäsche auch im Winter am besten trocknet.

(L'essentiel/mst)