Wer so heißt, fliegt kostenlos nach New York City

Wer noch nicht weiß, womit er seinem Schatz zum Valentinstag eine Freude bereiten kann, für den könnte das hier etwas sein: Wie AirHelp kürzlich via Twitter mitgeteilt hat, können einige Personen mit Wowair kostenlos nach New York reisen. Der Freiflug startet in Frankfurt oder in Berlin und endet am New Yorker Flughafen Newark Liberty Airport.

Dafür gibt es nur eine Voraussetzung: Personen, die diesen Flug buchen, müssen Valentin oder Valentina heißen. Der Flugpreis muss allerdings erst vorgestreckt werden. Erst nach Vorlage der Referenznummer sowie einer Kopie ihres Reisepasses an Valentines@wow.is werden Ihre Daten überprüft und die Reisekosten erstattet.

(L'essentiel)