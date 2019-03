Diese Lebensmittel heizen das Liebesleben an

Artikel per Mail weiterempfehlen

Schon in der Antike wurden unterschiedliche Kräuter, Gewürze und Lebensmittel verwendet, durch die man sich eine aphrodisierende Wirkung erhoffte. Viele dieser Lebensmittel enthalten tatsächlich Stoffe, die Libido und Wohlbefinden fördern können. So befinden sich in der Petersilie ätherische Öle, die erotisch anregend wirken.

Auch die Inhaltsstoffe von Sellerie oder Trüffel sollen die Lust nach Sex steigern können. Schuld daran ist unter anderem der männliche Lockststoff Androstenol, der Frauen magisch anziehen soll.

Doch es gibt noch viele weitere Lebensmittel, die das Liebesleben anheizen (sollen). Eine kleine Auswahl finden Sie in der Diashow oben.

(L'essentiel/wil)