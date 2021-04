Amerikaner will die perfekte Pastaform erfunden haben

Dass Dan Pashman ausgerechnet als Amerikaner die perfekteste aller Pastaformen erfunden haben will, ist ihm – besonders gegenüber den Italienern und Italienerinnen – offensichtlich etwas unangenehmen. «Ich wollte eine große Nudelform finden, die Bestand hat. Und ich hoffe, die Italiener und Italienerinnen werden sie mögen», sagte er etwas kleinlaut im Interview mit einer US-Zeitschrift.

Wie steinig der Weg zur eigenen Pastaform ist, dokumentierte Dan Pashman in einem fünfteiligen Podcast mit dem Titel «Mission ImPASTAble». Die ganze Entwicklung zu begleiten, dauert auch als Zuhörer oder Zuhörerin lange – 190 Minuten, um genau zu sein.

Wir kürzen das ab: Drei Jahre lang reiste Pashman durch Amerika, sprach mit Expertinnen und Experten, skizzierte Formen, tüftelte an Rezepturen, aß Unmengen Pasta, verwarf alles wieder, begann von vorne und kam schlussendlich zum Ziel. Die Cascatelli waren geboren.

More cascatelli rolling off the presses at @sfoglini! Your pasta is coming — We really appreciate your patience and promise this pasta will be worth the wait! pic.twitter.com/UVctbuYhnG — Dan Pashman (@TheSporkful) April 5, 2021

Warum braucht es überhaupt eine neue Pastaform?

«Weil Spaghetti schrecklich sind», findet Dan Pashman. «Nach ein paar Bissen ist es immer dasselbe», mäkelt er. Seine Nudel soll nicht nur besser sein, sie soll auch mehr können. Nämlich: sauceability, forkability, toothsinkability. Also der perfekte Saucenträger sein, sich gut mit der Gabel aufspießen lassen und die perfekte Bissfestigkeit und das beste Bissgefühl haben. Seine Cascatelli sei die einzige Pastaform, die das alles kann, sagt Pashman.

Die Cascatelli werden vom Pastahersteller Sfoglini aus dem Hudson Valley im US-Bundesstaat New York produziert und sind im Viererpack für 17.99 Dollar zu haben. Wer jetzt gleich einkaufen will, wird enttäuscht – alle Cascatelli sind bereits ausverkauft.

Finally got to try it and it's insane how good it is. @TheSporkful knocked it out of the park! You'll need *way* more sauce than you thought. pic.twitter.com/zj4i5A2hdf — Lilonion (@Lilonion7) April 4, 2021

Was hat es eigentlich mit dem Namen Cascatelli auf sich? Der Markenname leitet sich vom italienischen Wort Cascata für Wasserfall ab, ist aber in seiner Konstruktion grammatikalisch falsch und in Italien braucht Cascatelli kein Mensch. Aber es klingt ziemlich italienisch und das ist für Pashman wohl die Hauptsache.

(L'essentiel/Lucien Esseiva)