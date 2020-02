Wohnt ein Multimillionär wirklich so bescheiden?

Shaun White (33) räumte drei olympische Goldmedaillen ab. Zum ersten Mal siegte er 2006 in der Snowboard-Halfpipe in Turin, dann 2010 in Vancouver und zum letzten Mal 2018 in Pyeongchang. Seine größte Niederlage erlebte er wohl 2014 in Sotschi, wo er auf dem undankbaren 4. Platz landete. Über Gold jubelte damals der Schweizer Snowboarder Iouri Podladtchikov.

Die Niederlage dürfte White heute verdaut haben, Trost spenden unter anderem ein Vermögen von ungefähr 40 Millionen Euro und ein Einkommen von gut 10 Millionen jedes Jahr. Außerdem ist er Besitzer verschiedener Liegenschaften. Wenn er Lust hat, kann er in seinen Immobilien in den Bergen, in New York oder in Malibu übernachten. Diejenige in Malibu hat er gerade für knapp 12 Millionen Euro an seinen Nachbarn verkauft.

Die Liegenschaft sieht aus wie ein Gartenhäuschen

Das Haus, das über dem Strand von Malibu in Point Dume steht, ist ein wahrer Tiefstapler. Fährt man die Liegenschaft nämlich von der Straße aus an, so könnte man meinen, dass es sich hier eher um ein kleines Gartenhäuschen handle. Wirft man aber einen Blick ins Innere, dann sieht die Sache ganz anders aus. 200 Quadratmeter Wohnfläche und jede Menge Luxus erwarten dort den müden Sportler.

Und spätestens im Garten, wo es einen Whirlpool, freien Blick aufs Meer und Strandzugang gibt, wird klar, warum das Haus 12 Millionen wert ist. Shaun White macht mit dem Verkauf übrigens gleich noch ein kleines Vermögen. Als er das Haus vor sechs Jahren dem «Der Bachelor»-Erfinder Mike Fleiss abkaufte, musste er lediglich 9 Millionen Euro ausgeben.

Wie Shaun Whites Malibu-Beach-Haus von innen aussieht, sehen Sie in der Bildstrecke.

(L'essentiel/lme)