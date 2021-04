So heftig wird in Miami Beach schon wieder gefeiert

Ausgelassen feiern, tanzen und sich am Ende des Abends das Konfetti aus den Haaren zupfen, das ist seit gestern in Miami wieder möglich. Am Montag fiel die nächtliche Ausgangssperre. Der Club-Besitzer David Grutman gab am gleichen Tag in den sozialen Medien bekannt, dass sein Club «Liv» am Freitag, ein Jahr nach Beginn der Pandemie, wieder öffnet.

Drei Tage, drei Partys

Von Freitag bis Sonntag wird drei Tage gefeiert. Unter dem Motto «Together again» eröffnete Star- DJ Alesso das Partywochenende. Wer feiern will, muss dafür einiges hinblättern. Eintrittspreise beginnen bei 250 US-Dollar und ein Tisch bei der Tanzfläche kostet 15.000 US-Dollar, berichtet der «Miami Herald».

Prominente Gäste wie Kim Kardashian stehen direkt hinter dem DJ-Pult und teilen Videos der tanzenden Meute, und Fotos mit dem Club-Besitzer in ihrer Instagram-Story.

(L'essentiel/Angela Rosser)