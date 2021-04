Männer haben mehr Freunde als Frauen

Wie viele Menschen in deinem Umfeld würdest du als deine Freunde bezeichnen? Damit meinen wir nicht die Zahl, die auf Facebook steht, deine Follower auf Insta oder Tiktok, sondern Menschen aus Fleisch und Blut, die dir am nächsten sind.

Die meisten würden aus dem Bauch heraus jetzt wohl «so eine Hand voll» – also fünf Freunde – antworten. Das Männermagazin «Playboy» wollte es genauer wissen und befragte 1031 repräsentativ ausgewählte Frauen und Männer zu ihren Freundschaften. Dabei fragten sie nicht nur die Zahl der Liebsten ab, sondern wollten auch wissen, was die Freundeskreise so miteinander unternehmen und worüber sie sprechen.

Sind Männer wirklich soooo einfach gestrickt?

Die Umfrage ergab, dass Männer durchschnittlich neun Personen als Freunde bezeichnen, bei Frauen gehören lediglich sechs zum engsten Umfeld. Dass aber Qualität vor Quantität kommt, zeigt sich bei der Frage, was den Befragten in der Freundschaft am Wichtigsten ist.

Beide Geschlechter gaben zu 90 Prozent an, dass «füreinander da sein» extrem wichtig in einer Freundschaft sei. 96 Prozent der Frauen wollen mit ihren Freundinnen «über alles sprechen können», fast 90 Prozent der Männer wollen «einfach zusammen Spaß haben». Bei den gemeinsamen Aktivitäten wird's stereotyp: Ein Viertel der Männer verbringt die Zeit mit Freunden vor allem beim Sport schauen – nur 7 Prozent der Frauen tun das mit ihren Freundinnen.

Auch Frauen sprechen gerne über Autos

Hocken die Kumpels nicht gerade vor dem TV, wird diskutiert. Aber auch Frauen geben an, die meiste Freundinnenzeit mit Gesprächen zu verbringen. Das sind die Top-Themen:

- Private Sorgen (Frauen 70 %, Männer 55 %)

- Job-Probleme (Frauen 55 %, Männer 43,2 %)

- Berufliche Erfolge (Frauen 45,4 %, Männer 35,8%)

- Intime Geheimnisse (Frauen 36 %, Männer 24,3%)

- Sport (Männer 38,9 %, Frauen 29,6 %)

- Autos (Männer 37,4 %, Frauen 19,4 %)

Eine Erkenntnis der «Playboy»-Studie überrascht: Demnach sollen Frauenfreundschaften länger als Männerfreundschaften halten. Und ein extrem hoher Prozentsatz (83,1 % der Frauen und 79,3 % der Männer) gaben an, dass sie fest davon überzeugt sind, dass Freundschaften von Frauen und Männern funktionieren.

(L'essentiel/Lucien Esseiva)