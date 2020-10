Gibt es jetzt etwa weiße Nutella?

Nutella – die leckere Nuss-Nougat-Creme des italienischen Herstellers Ferrero ist vermutlich in jedem Haushalt zu finden. Für die einen ist Nutella als Brotaufstrich früh morgens der perfekte Start in den Tag. Anderen versüßt die Creme als Snack zwischendurch den Tag. Echte Nutella-Freaks gönnen sich hier und da sogar einen Löffel pur, um ihren täglichen Zuckerbedarf zu decken.

Einigen reicht das aber schon längst nicht mehr. Ein weißes Pendant zu der dunklen Haselnuss-Creme würde viele Nutella-Liebhaber-Herzen bestimmt zum Schmelzen bringen. Nun tauchte ein Foto auf Instagram auf, welches Naschkatzen sicherlich das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Es lässt nämlich darauf schließen, dass der Traum eines hellen Nutellas nun endlich in Erfüllung gegangen ist.

Aber wer sich den Instagram-Beitrag genauer durchliest, kommt wieder zurück auf den Boden der Tatsachen: Nein, das abgebildete Produkt kommt leider nicht auf den Markt. Zu früh gefreut.

«Einhorn unter den Snacks»

Der Nutzer @brucesuperc veröffentlichte ein Foto, auf dem er ein Glas voll mit weißem Nutella in der Hand hält und wirbelte so die Instagram-Community auf. «Nehmen wir uns doch einen Moment Zeit, um dieses Foto anzuschauen und dieses Einhorn unter den Snacks zu würdigen», lautet seine Beschreibung. Doch liest man weiter, trifft die Ernüchterung schlussendlich ein.



Bruce erklärt nämlich, dass ihm das Nutella-Glas von dem Unternehmen @thesnackcontroller zugeschickt wurde. «Ich muss jener schönen Seele danken, die dieses Objekt der Schönheit kreiert und mir geschickt hat.» Da er aber wusste, dass tausende Menschen ihm vermutlich schreiben würden, klärte er die Sache gleich von selbst auf: «Nein, das ist kein echtes Produkt und nein, ihr könnt dieses Produkt auch nirgends kaufen.» Schade.



«Rezept holen und selbst herstellen»

Es handelt sich bei dieser süßen Versuchung also leider um kein offizielles Produkt, welches man in Geschäften kaufen kann. Bruce rät jedoch all jenen, die den Aufstrich kosten wollen, die Rezeptur von Snack-Controllers sorgfältig durchzulesen und dann zu versuchen ein eigenes Exemplar herzustellen. Einen Versuch wäre es jedenfalls wert, denn er selbst schwärmt von der weißen Creme. Er vergleicht den Geschmack mit jenem der weißen Kinder Schoko-Bons. «Es erinnert mich an ein Produkt der Marke Kinder, mit einem starken Haselnuss-Geschmack und einer Spur cremiger, weißer Milchschokolade.»



(L'essentiel/sm)