Elektro-​​Biest mit sieben Motoren

Es qualmt, es quietscht – und es summt in den höchsten Tonlagen. Wenn Drift-Legende Vaughn Gittin Jr. den neuen Ford Mustang Mach-E 1400 über die Strecke prügelt, verwandeln sich Gummi in Rauch und Strom in Emotion. Denn der elektrisch angetriebene Rennwagen, den der US-Hersteller nun vom Stapel lässt, radiert mit seinen 1419 PS mit allen vier Rädern derart wild über den Asphalt, als wäre er eine zu groß geratene Schleifmaschine.

Ford nennt die neueste Schöpfung «Road Rocket», also Straßenrakete – doch ob dieser High-Voltage-Renner je auf einer Straße gefahren werden kann, ist zu bezweifeln. Viel eher will der US-Hersteller den Mach-E 1400 bald in einem Nascar-Rennen mitfahren lassen: «Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für den Einsatz von vollelektrischen Rennfahrzeugen», sagt Ron Heiser, Chefentwickler des Mustang Mach-E. «Unter Wettkampfbedingungen können wir Erkenntnisse gewinnen, die später in unsere Serienfahrzeuge einfließen. Dieser rein elektrisch angetriebene Prototyp wird Spaß machen wie jeder andere Mustang zuvor, jedoch bringt er dank der technologischen Expertise von Ford Performance und RTR eine gehörige Extraportion an Leistung auf den Asphalt.»

Der Mustang Mach-E 1400 baut auf der allradgetriebenen Serienversion Mach-E GT auf und wurde in 10.000 Arbeitsstunden von Ford Performance in Zusammenarbeit mit RTR Vehicles, der Firma von Vaughn «JR» Gittin, entwickelt. Angetrieben wird die Allradbestie von nicht weniger als sieben Elektromotoren – drei vorne, vier hinten. Eine Antriebswelle verbindet die E-Motoren mit den Differenzialen, die über einen breit gefächerten Einstellbereich verfügen, um das Fahrzeug verschiedenen Einsatzzwecken bestmöglich anzupassen – von Hochgeschwindigkeitsrennen bis hin zu Drift-Wettbewerben. Die Leistung kann ganz nach Bedarf zwischen Vorder- und Hinterrädern verteilt werden. Für die Stromversorgung sorgt ein Batteriepack mit 56,8 kWh Kapazität.

«Die Herausforderung bestand darin, die extreme Leistung der sieben Motoren unter Kontrolle zu bringen», sagt Mark Rushbrook, Motorsportdirektor von Ford Performance. «Der Mustang Mach-E 1400 ist für uns ein technologisches Leuchtturmprojekt, wir verstehen ihn als Schaufenster für die landläufig oftmals unterschätzte Leistungsfähigkeit von Elektrofahrzeugen.» Fahrwerk und Antriebsstrang seien so ausgelegt, dass das Team verschiedene Layouts und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch und die Leistung untersuchen kann, einschließlich Heckantrieb, Allradantrieb und Frontantrieb.

Und was sagt Drift-Legende Vaughn «JR» Gittin über das Produkt, das er selbst mitentwickelt hat? «Sich hinter das Steuer dieses Autos zu setzen, hat meine Sichtweise darüber, was Leistung und Drehmoment bedeuten können, nachhaltig beeinflusst. Im Ford Mustang Mach-E 1400 unterwegs zu sein, ist etwas völlig Neues, vergleichbar mit meiner ersten Fahrt als Kind auf einer Achterbahn.

(L'essentiel/Dave Schneider)