Wie du gut durch die Zeckenzeit kommst

Gewöhnlich halten Zecken von November bis Ende Februar Winterruhe. Doch schon bei Temperaturen ab etwa acht Grad Celsius werden die kleinen Blutsauger agil. Sie lauern in Büschen, Hecken, Wiesen, aber auch im Unterholz von Mischwäldern, nicht weit vom Boden entfernt. Von dort aus gelangen sie zu vorbeilaufenden Tieren oder Menschen und beissen sich an weichen Hautpartien wie Kniekehlen, unter den Armen und am Haaransatz fest. Mit Hilfe ihres mit Widerhaken versehenen stachelartigen Mundwerkzeugs bohren sie sich in die Haut, um Blut zu saugen.

Welche Krankheiten können Zecken übertragen?

Am häufigsten durch Zecken übertragen wird die Lyme-Borreliose, die Nervensysteme und Gelenke schädigen kann. Sie wird von Bakterien verursacht und kann mit Antibiotika behandelt werden.

Weiter übertragen Zecken den Erreger der sogenannten Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), eine Hirnhaut- oder Gehirnentzündung. Die FSME ist eine virale Krankheit und kann vorbeugend geimpft werden.

Eher selten ist die Übertragung der Tularämie oder auch Hasenpest genannt. Eine Ansteckung kann auch beim Jagen, Enthäuten oder Schlachten von Tieren erfolgen. Die Krankheit kann in der Regel mit Antibiotika behandelt werden.

Ich wurde gebissen – was tun?

Erste Regel: so schnell als möglich raus mit der Zecke. Denn je länger die Zecke Blut saugt, umso größer ist das Risiko einer Übertragung von Krankheitserregern (FSME nach wenigen Minuten, Borrelien jedoch erst nach ca. 16 Stunden). Wer ein entsprechendes Werkzeug dazu besitzt, soll es verwenden, aber auch ein schmale Pinzette eignet sich.

Die Zecke wird langsam und gleichmäßig senkrecht herausgezogen. Ein zu abruptes Ziehen kann dazu führen, dass der Zeckenkopf in der Haut stecken bleibt. Das ist zwar nicht schlimm, die Haut wird diesen – ähnlich einem Holzsplitter – herausarbeiten, aber es ist trotzdem besser, den Kopf gleich mit zu entfernen. Danach desinfizieren und zur Sicherheit ein Selfie von der Bissstelle machen und beobachten. Falls sie sich entzündet, ist der Gang zum Arzt empfohlen.

Wer der Zecke mit Haushaltsmittel wie Nagellackentferner, Putzalkohol oder Leim den Garaus machen will, tut sich nichts Gutes. Die Zecke ist dann zwar tot, kann aber weiterhin Krankheiten über das Blut übertragen.

Die Zecke ist raus, wie weiter?

Die Zecke ist immer noch voller Blut, das weiterhin Krankheiten übertragen kann. Also so entsorgen, dass sie keinen weiteren Schaden anrichten kann. Darum am besten in Haushaltspapier einwickeln, erschlagen und in den Haushaltskehricht werfen. Wer es etwas theatralischer mag, kann die Zecke auch in Alkohol ertränken oder sie verbrennen.

Wie schütze ich mich am besten?

Spaziergänger sollten in Wald, Feld und Wiese lange Kleidung und feste Schuhe tragen. Wer seine Socken über die Hosenbeine zieht, verhindert, dass sich Zecken an den Beinen festbeißen. Darüber hinaus können Insektenschutzmittel einen gewissen Schutz bieten. Nach einem Ausflug ins Freie sollte jeder seinen Körper gründlich absuchen. Dies gilt auch für Kinder nach dem Spielen.

(L'essentiel/Philippe Coradi)