Heimwerkerprojekte können zu Trennungen führen

Wir haben alle schon von unserer perfekten Wohnung oder unserem perfekten Haus geträumt. Diejenigen, die handwerklich begabt (oder einfach sehr enthusiastisch) sind, sind diese Heimwerkerprojekte vielleicht auch schon angegangen. Solche Projekte sind aber ein Streitfaktor in Beziehungen.

Das beginnt schon mit dem Besuch im Möbel- oder Baumarkt, der für viele Paare ein Minenfeld ist. Die Experten bei MyJobQuote.co.uk haben 1’986 Ex-Paare befragt, welche Heimwerkerprojekte bei ihnen für Streit gesorgt haben – oder sogar ein Faktor für die Trennung waren.

Selbst Möbel zusammenbauen

Das gefährlichste Projekt für die Beziehung: Möbel, die zusammengeschraubt werden wollen. 78 Prozent, also fast vier von fünf Befragten gaben an, schon über das Zusammenbauen eines oder mehrere Möbelstücke gestritten zu haben. So einfach diese Aufgabe scheint, um so mehr Stress gibt es, wenn man stundenlang nach Schrauben sucht oder Anleitungen falsch liest.

Inneneinrichtung & Deko

Ebenfalls heikel: Der Stil der ganzen Wohnung. Kein Wunder: Jeder Mensch hat seinen eigenen Geschmack, seine eigene Vorstellung von Ästhetik. Die werden geprägt von Kultur, Kindheit und Erfahrungen, die wir nicht zwingend mit unserem Partner teilen. Und so sorgt die Wahl der richtigen Farbe für die Wohnzimmerwand bei 72 Prozent der befragten Ex-Lover zu Streit.

Unfertige Malerarbeiten

A propos Malen: Auf Platz drei der Arbeiten mit dem meisten Streitpotenzial liegt «Streichen». Allerdings geht es dabei nicht um die gewählte Farbe, sondern um Durchhaltevermögen bei der Umsetzung: 67 Prozent der befragten Getrennten haben angegeben, dass sie sich gestritten haben, weil die Malerarbeiten entweder nicht fertig wurden, oder schlicht schlecht aussahen. Die Befragten haben angegeben, den Partner für das gescheiterte Projekt verantwortlich gemacht zu haben.

Geld ist ein großer Streitpunkt

Die Umfrage geht aber nicht nur auf spezifische Projekte ein, sondern fragt auch, was generelle Streitpunkte bei verschiedensten Heimwerker-Ideen war. Klar auf Platz eins: Geld. 81 Prozent der mittlerweile getrennten Paare haben sich über das Budget für die Renovation gestritten, speziell wenn dieses überschritten wurde. Auf Platz zwei liegt «Prokrastination», also wenn angefangene Projekte tage, wochen- oder sogar monatelang nicht beendet werden.

(L'essentiel/Meret Steiger)