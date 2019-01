Darum cremen sich Stars die Füße mit Cannabis ein

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mit den Golden Globes wurde am vergangenen Sonntag die diesjährige Award-Saison in Hollywood eingeläutet. Für die weiblichen Stars bedeutet das: stundenlang in unbequemen Kleidern und Schuhen mit hohen Absätzen ausharren.

Um Schmerzen an den Füssen vorzubeugen, greifen die prominenten Damen zu einem ungewöhnlichen Mittel – und zwar zu einer Cannabis-Creme.

Hanf gegen Schmerzen

In einem Interview mit dem Magazin Coveteur schwärmte «This Is Us»-Star Mandy Moore von einer Cannabis-Lotion, die sie von ihrer Stylistin Erica Cloud erhalten hat. «Ich fragte sie nach einer betäubenden Creme. Aber sie empfahl mir CBD-Öl von Lord Jones.»

Das darin enthaltene Cannabidiol, ein Inhaltsstoff der Hanfpflanze, wirkt schmerz- und entzündungshemmend – ideal also für einen langen Abend mit High Heels.

Creme macht nicht high

Stylistin Karla Welch gab ihrer prominenten Kundschaft, zu der unter anderem Olivia Wilde (43) und Amber Heard (32) gehören, bereits 2017 diesen Beauty-Tipp.

«Die Schmerz- und Wellnesscreme mit CBD ist der absolute Heilstoff für schmerzende Füße auf dem roten Teppich. Keine Sorge, deine Füße werden nicht high», sagt Welch.

(L'essentiel/kao)