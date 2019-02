Das sollte man nicht in der Mikro aufwärmen

Es geht schnell und es geht einfach. Für viele von uns ist es normal, Reste von Mittag und Abendbrot in der Mikrowelle aufzuwärmen. Doch nicht alle Lebensmittel sind dafür geeignet und müssen schonend erhitzt werden. Sie gehören daher in den Ofen, doch bei der Zubereitung ist ein wenig Fingerspitzengefühl gefragt.

1 Auflauf

Wer einen Auflauf auch noch einen Tag danach essen möchte, kann auf einen kleinen Trick zurückgreifen: Einfach einen Spritzer Wasser über die Reste träufeln, diese mit Alufolie bedecken und bei 170 Grad in den Ofen schieben.

2 Hähnchen

Auch Hähnchen darf unter keinen Umständen in die Mikrowelle. Dort wird es viel zu trocken. Stattdessen einfach auf Backpapier legen, mit Alufolie bedecken und warten bis es wieder lecker knusprig ist.

3 Pizza

Es ist verführerisch ein Stück Pizza vom Vortag kurz in die Mikrowelle zu schieben. Doch sie sollte lieber ebenso aufgewärmt werden, wie sie auch zubereitet wurde: Im Ofen. Einfach warten bis der Käse wieder geschmolzen ist und danach genießen.

4 Pasta

Italienische Speisen haben die Mikrowelle nicht sonderlich gern. So auch Nudeln. Diese sollte man einfach wieder in kochendem Wasser aufwärmen. Hat man Toppings und Soßen bereits mitgekocht, dann einfach in eine Auflaufform geben und ab in den Ofen damit.

5 Steak

Fleisch gehört in jedem Fall in einem Ofen aufgewärmt. Ganz einfach so lange brutzeln lassen, bis es wieder wie frisch schmeckt.

6 Pommes

Wer Pommes schon einmal in die Mikrowelle zum Aufwärmen getan hat weiß: Sie schmecken danach nach nichts. Dabei gibt es einen ganz einfachen Trick. Einfach etwas Öl in einer Pfanne erhitzen, die Pommes hinzugeben und im Ofen kurz brutzeln lassen.

(L'essentiel/slo)