Statement-​​Hosen färben jetzt deinen Alltag bunt

Die Zoom-Meetings werden seltener und die Bürostühle wieder gewärmt. Langsam aber sicher kehrt für Menschen, die lange im Homeoffice waren, der normale Alltag zurück. Wenn du die immer gleichen grauen Jogginghosen der letzten paar Monate satt hast, bist du damit nicht alleine. Denn gerade bei den Hosen wird's jetzt knallig.

Nachdem in den zahlreichen Videocalls in den vergangenen Monaten vor allen Dingen spezielle Oberteile einen großen Auftritt hatten, sind Statement-Hosen (gerne werden sie auch Party Pants genannt) das perfekte Kleidungsstück, um sich der Welt wieder von Kopf bis Fuß zu zeigen.

Unser Offline-Leben wird von Farbe zurückerobert und diese kommt vor allen Dingen auf die Hose. Ob Patchwork, Schachmuster, Glitzer, Prints oder viele Farben – alles ist jetzt möglich.

Stars geben Stylinghilfe

Auch Stars und Influencerinnen sind im Party-Pants-Fieber. Auf Instagram geben sie uns mit ihren Outfits einen kleinen Vorgeschmack, was in der Welt der Statement-Hosen alles möglich ist. Neben Inspiration bekommen wir so auch eine kleine Hilfestellung bezüglich Styling.

Wem die Statement-Hose schon auffällig genug ist, kombiniert sie am besten mit einem neutralen Oberteil, zum Beispiel in Weiß, dessen Farbe du in den Schuhen wieder aufnehmen kannst. Das Resultat könnte dann wie hier bei Skandi-Girl Thora Valdimars aussehen:

Oft sind in den Partypants die verschiedensten Farben vertreten. Pick dir eine Farbe raus, die du mit deinem Oberteil und den Schuhen wiederholen möchtest. So vermeidest du einen Clown-Look.

Wer sich traut, wählt für die Schuhe eine andere Farbe als für Oberteil und Hose. Achte aber darauf, dass sie dennoch zu einer ähnlichen Farbpalette gehört. Wie hier zum Beispiel bei Stylistin und Creative Director Emili Sindlev:

Wenn du es gerne matchy-matchy hast – also, dass alles wunderbar zusammenpasst –, kannst du dir zur Partypants auch das passende Oberteil besorgen. So wie Model Bella Hadid:

(L'essentiel/Johanna Senn)