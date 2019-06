So schützen Sie sich am besten vor der Hitze

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ab dem Montag rollt in Luxemburg die Hitzewelle an. Lokal sind Temperaturen von bis zu 37 Grad möglich. Noch heißer wird es in Spanien, Frankreich und Italien: Dort sind sogar Temperaturen deutlich über 40 Grad möglich.

Météolux gibt darum eine Hitzewarnung 3 heraus. Für gewisse Bevölkerungsgruppen stellt ein solches Wetter ein Gesundheitsrisiko dar. Besonders ältere Menschen, Schwangere und Kleinkinder zählen zur Risikogruppe.

Allgemein gilt: körperliche Anstrengungen während der heißesten Tageszeit zu unterlassen, Wohnung und Körper kühl zu halten, viel Wasser zu trinken, erfrischende Speisen zu sich zu nehmen und den Salzverlust auszugleichen. Wie Sie sich weiter vor der Hitze schützen können, erfahren Sie in der Bildstrecke.

(L'essentiel/fee/fur/sda)