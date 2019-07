In Äpfeln stecken mehr als 100 Millionen Bakterien

Artikel per Mail weiterempfehlen

Äpfel sind gesund. Das lernen wir schon von Kindesbeinen an. Doch nun melden Forscher der Universität Graz, dass in jeder einzelnen Frucht rund 114 Millionen Bakterien stecken.

Der Großteil davon sitze in den Kernen und der Schale. Im Fruchtfleisch steckten zehn Millionen Bakterien.

Essen Sie Äpfel roh

Was sich im ersten Augenblick unappetitlich anhört, ist jedoch eine richtig gute Sache. Denn viele der Keime hätten gute Eigenschaften, so das Team um Mikrobiologin Gabriele Berg im Fachjournal Frontiers in Microbiology. Sie wirkten zum Beispiel positiv auf die Darmflora. Andere sorgten hingegen für den Geschmack.

Damit die Bakterien auch wirken können, sei es wichtig, Äpfel roh zu essen – vor allem in Hinblick auf eine gesunde Darmflora. «Das Kochen tötet die meisten davon ab, deshalb ist rohes Obst und Gemüse eine besonders wichtige Quelle für Mikroorganismen im Darm», so Berg zur Deutschen Presse-Agentur.

Bio ist besser

Weiter fanden die Forscher heraus, dass es sich – zumindest in Bezug auf den Darm – auszahlen kann, Bio-Äpfel zu kaufen.

Zwar enthielten die biologisch produzierten Früchte in der Studie durchschnittlich genauso viele Bakterien wie die konventionell gezüchteten. Allerdings war bei ihnen die Zusammensetzung der Bakterien vielfältiger und ausgewogener. Auch wurden bei ihnen weniger potenziell krankmachende Bakterien gefunden.

