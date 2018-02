Das sind die besten Restaurants in Frankreich

Der Restaurantführer Guide Michelin hat zwei neue französische Spitzenrestaurants mit drei Sternen ausgezeichnet. Der bekannte Koch Marc Veyrat errang mit seinem «Maison des Bois» in den Savoyer Alpen die Bestnote. Der 67-Jährige setzt auf natürliche Produkte und bezeichnet sich selbst als «bäuerlichen Koch».

Wie der Chef der Michelin-Gastronomieführer, Michael Ellis, am Montag in Boulogne-Billancourt bei Paris mitteilte, ist der andere Aufsteiger Christophe Bacquié aus dem südfranzösischen Le Castellet zwischen Marseille und Toulon.

Et enfin, la distinction suprême... Deux restaurants obtiennent #3étoiles dans le #GuideMichelinFr2018 : La Maison des Bois de Marc Veyrat, à Manigod, et Christophe Bacquié, au Castellet. Deux tables d'exception, deux chefs au sommet de leur art ! — Le guide MICHELIN (@guideMichelinFR) 5. Februar 2018

Fin du suspense, voici les nouveaux #2étoiles dans le #GuideMichelinFr2018 : Au 14 Février (St-Amour-Bellevue), Takao Takano (Lyon), Jean Sulpice (Talloires), Hostellerie Jérôme (La Turbie), et enfin Flaveur (Nice). Un immense bravo ! — Le guide MICHELIN (@guideMichelinFR) 5. Februar 2018

Veyrat, der als Markenzeichen einen breitrandigen schwarzen Hut trägt, hatte bereits mit zwei früheren Lokalen jeweils drei Sterne errungen. Zuletzt stand sein Haus «Maison des Bois» mit zwei Sternen im «guide rouge». Auch Bacquiés Restaurant im Hôtel du Castellet unweit der Rennstrecke Paul Ricard hatte bereits zwei Sterne.

Merci du fond du cœur pour la 3ème Étoile Michelin. @guideMichelinFR pic.twitter.com/oke3h3jI82 — Marc Veyrat (@marcveyrat) 5. Februar 2018

Patin des diesjährigen Vergabe war die Starköchin Anne-Sophie Pic aus dem südfranzösischen Valence. Sie gehört als einzige Frau zur exklusiven Drei-Sterne-Runde. Zusammen hat Frankreich insgesamt 621 Sterne-Restaurants. Die Gruppe der Zwei-Sterne-Häuser hat nun 85 Mitglieder. Einen Stern tragen 508 Restaurants.

In der Großregion wurde das Restaurant «La Table de Patrick Fréchin» in Nancy zum ersten Mal mit einem Stern ausgezeichnet. Im Elsass darf sich das «La Merise» in Laubach die begehrte Michelin-Plakette erstmals an die Tür hängen.

Les nouveaux #1étoile au Nord-Est : Jérôme Feck (Châlons-en- Champagne), Château de Courban (Courban), La Merise (Laubach), Le Marcq (Marcq-en-Barœul), L’O des Vignes (Fuissé), Transparence "La Table de Patrick Fréchin" (Nancy). — Le guide MICHELIN (@guideMichelinFR) 5. Februar 2018

Alle Sterne-Restaurants in Lothringen:

* Le Magasin Aux Vivres, Metz

* La Lorraine, Zoufftgen

* Le Strasbourg, Bitche

* Quai des Saveurs, Hagondange

* Toya restaurant, Faulquemont

* Chez Michèle, Languimbert

* Auberge de Saint-Walfrid, Sarreguemines

* La Bonne Auberge, Stiring-Wendel

* L'Arnsbourg, Baerenthal

* Château d’Adoménil, Rehainviller

* La Maison dans le Parc, Nancy

* La table de Patrick Fréchin, Nancy

* Les Bas Rupts, Gérardmer

* Les Ducs de Lorraine, Epinal

Die besten Restaurants in Luxemburg

