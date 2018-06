Das ist das perfekte Gemüse an heißen Tagen

Artikel per Mail weiterempfehlen

In den heißen Sommermonaten schlagen wir uns oft den Bauch mit gegrilltem Fleisch, Kartoffeln oder Nudelsalaten voll. Das schlägt allerdings ziemlich auf den Magen. Einige Gemüsesorten können diesem Problem aber entgegenwirken und vor Krankheiten schützen.

Aubergine

Die Aubergine ist reichhaltig an Fasern, die die Verdauung ankurbeln. Außerdem enthält sie große Mengen an Eisen und Kalzium. Dies vermindert die Wahrscheinlichkeit an Osteoporose zu erkranken.

Mais

Mais ist eine richtige Protein-Bombe. Eine Tasse des Kolbengemüses (enthält etwa fünf Gramm Protein) am Tag deckt fast den gesamten Bedarf.

Grüne Bohnen

Grüne Bohnen sind arm an Kalorien und reich an Vitaminen. Zusätzlich enthalten sie Folsäure, die sogar vor Depressionen verhindern kann.

Zucchini und Kürbis

Alle Kürbisarten mindern das Risiko von Herz-Krankheiten. Sie enthalten weder Fett noch Cholesterin, über das man sich Sorgen machen müsste. Außerdem beugt das darin enthaltene Magnesium Herzinfarkten vor.

(L'essentiel)