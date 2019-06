Das sind die häufigsten Fehler beim Grillen

Mit den heißen Temperaturen steigt auch wieder die Lust aufs Grillen. Wenn einem der Duft von Holzkohle und gebratenem Fleisch in die Nase steigt wird klar: Die Grill-Saison hat bereits begonnen. Dazu zieht es viele Luxemburger an die vielen Picknickplätze entlang der Seen, besonders beliebt ist der Obersauer Stausee in Esch, auch Echternach und Remerschen sind beliebte Plätze.

Egal ob Fleisch, Würstchen, Gemüse oder auch Wassermelonen - es gibt fast nichts, das man nicht grillen könnte. Dennoch kann man beim Grillen auch viel falsch machen.

Genuß ohne Frust

Zahlreiche Mythen und Irrtümer haben sich bereits rund um das Thema Grillen gebildet. Während die einen aus dem Reich der Fantasie stammen, enthalten andere durchaus einen Funken Wahrheit.

Worauf Sie beim Grillen unbedingt aufpassen und welche Fehler Sie vermeiden sollten, erfahren Sie im Video oben. Na dann, gutes Gelingen!

(L'essentiel/wil)