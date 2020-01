Video zeigt, wie das Blut in unserem Körper fließt

Seit der Erfindung des Röntgens Ende des 19. Jahrhunderts haben wir einen ganz guten Einblick in den menschlichen Körper. Und der wird mit jedem neuen bildgebenden Verfahren noch besser. Ganz neue Einsichten bietet nun ein Ganzkörperscanner, den Forscher um Jinyi Qi der University of California in Davis entwickelt haben.

Das Gerät namens Explorer basiert auf der sogenannten Positronen-Emissions-Tomografie (PET). Bei dieser handelt es sich um ein gängiges Verfahren aus der Nuklearmedizin. Dabei wird dem Patienten eine leicht radioaktive Substanz injiziert, die sich dann je nach ihren Merkmalen in verschiedenen Organen oder Geweben ansammelt. Indem der Scanner diese erkennt, kann er die Konturen von beispielsweise Tumoren erkennen.

Erster Versuch ein voller Erfolg

Neu am Explorer ist, dass dieser nicht nur bestimmte Bereiche des Körpers, sondern den gesamten Leib abbilden kann, wie das Video oben zeigt. Für dieses hatte sich ein Freiwilliger die radioaktive Substanz in den Unterschenkel spritzen lassen, während er im Scanner lag.

Aus den von diesem erfassten Daten erstellten Qi und seine Kollegen beinahe in Echtzeit den Clip, der zeigt, wie diese Substanz über den Blutstrom bis zum Herzen gelangt, durch die rechte Kammer schließlich zur Lunge fließt, dann zurück und weiter in den Rest des Körpers.

(L'essentiel/fee)