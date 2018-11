Der Fußball-​​Fanschal wird zum Trendteil

Artikel per Mail weiterempfehlen

Fußballschals haben gerade Saison, und zwar nicht nur als Bekenntnis zu einem Club, sondern auch als Modestatement. Hippe Labels wie Gosha Rubchinskiy, Vêtements und Off-White haben sie schon letztes Jahr auf die Laufstege gebracht.

Inzwischen führen auch Modeinstanzen wie Gucci, Stella McCartney und Balenciaga Halswärmer in ihrem Sortiment, die die Signaloptik von Fanschals aufnehmen: laute Farben, große Buchstaben, ausgefranste Enden.

«Der Fanschal passt immer»

Die Schals sind eine logische Weiterführung des Athleisure-Looks, der Jogginghosen und Funktionsjacken längst alltagstauglich gemacht hat. Und sie passen zu verschiedensten Looks, wie Sonja Siegenthaler, Moderedakteurin beim Friday-Magazin, erklärt. «Das Styling ist mega einfach. Egal ob zum eleganten Wintermantel, zur lässigen Bomberjacke oder zur warmen Skijacke – der Fanschal passt immer.»

Die einzige Regel, die es zu beachten gelte: «Nicht mit weiteren Fanartikeln kombinieren, dann wirkt der Look fashiontechnisch überladen», so Sonja. Die gefragten Teile gibt es zurzeit bei den gängigen Anbietern. Asos und Zalando böten gerade viele Fanschals im Sale an. Tipp: Unbedingt im Herren-Sortiment nachschauen, die haben eine größere Auswahl.

Rapper tritt mit Lausanneschal auf

Rapper Stress (41) trat übrigens Mitte November bei seinem Gig an der Energy Star Night mit einem Lausanne-Sports-Schal auf. Er zeigt damit: Die echten Fanschals sind genauso gut wie die teuren Desingerstücke. Zu haben sind sie bei den meisten Schweizer Clubs für rund 30 Euro. Die Modelle der Luxuslabels kosten schnell mal mehrere hundert Euro.

(L'essentiel/fim)