Junge Frau trinkt frischen Hunde-​​Urin gegen Akne

Ein Video, das mehr oder weniger unbemerkt bereits seit Ende April durch die sozialen Netzwerke geistert, erreicht dieser Tage seinen viralen Höhepunkt. Darin sehen wir eine nach westlichen Beauty-Standards relativ attraktive, junge Dame zusammen mit ihrem Hund auf einer Wiese.

Mmmh, lecker! Natursekt!

Die Blondine namens Whitney Wisconsin erzählt stolz in die Kamera: «Viele von euch fragen mich, wie ich es schaffe, so gut auszusehen, wieso mein Make-up so perfekt ist und wieso ich immer so natürlich strahle. Hier ist mein Geheimnis.» Was dann folgt, lässt uns vom Glauben abfallen – falls wir ihn denn je hatten.

Wie auf Kommando wendet sich der oben erwähnte Vierbeiner einem Baum zu und verrichtet sein kleines Geschäft, das die Protagonistin geschickt mit einem kleinen Plastikbecher auffängt – um sich den tierischen Natursekt direkt im Anschluss nonchalant die Kehle runterzukippen.

Gesund und reich an Vitaminen

«Bevor ich das erste Mal das Pipi meines Hundes trank, war ich depressiv, traurig und hatte schreckliche Akne», erklärt die elegante Lady stolz – wahrscheinlich noch mit leckerem Uringeschmack im Mund. Selbstverständlich erwähnt sie noch die gesunden Inhaltsstoffe wie Vitamin A, Vitamin E und «zehn Gramm Kalzium», derer sie sich im goldenen Hundeblasen-Elixir bewusst ist.

Therapie mit (Eigen-)Urin ist zwar ein Jahrzehnte altes Thema, dessen Wirksamkeit nie vollständig nachgewiesen werden konnte. Der Ekelfaktor ist aber in den meisten Fällen gross und das Trinken von Hundepisse stellt wohl sogar innerhalb dieses «alternativmedizinischen» Trends eine Randerscheinung dar.

Ein bisschen zu tierlieb

So bizarr und abstossend der Clip auch sein mag – sehr überraschend ist er nicht. Zumindest, wenn man sich die Vorgeschichte von Whitney Wisconsin ansieht. Das Webcam-Girl erregte bereits in der Vergangenheit Aufmerksamkeit mit ihren kontroversen Videos und ihrer Auffassung von «Tierliebe».

Darin zeigt sie sich etwa beim ausgelassenen Schmusen (mit Zunge!) mit einem wilden Opossum oder listet zehn «gute» Gründe auf, warum es vollkommen in Ordnung wäre, wenn sie Sex mit einem Hund hätte. Na dann – Prost!

(L'essentiel/Tillate)