Ein Glas Orangensaft pro Tag schützt vor Demenz

Nicht Medikamente bewahren den Menschen vor Demenz, sondern gesunde Ernährung. Wie Forscher um Changzheng Yuan von der Harvard T.H. Chan School of Public Health im Fachjournal «Neurology» schreiben, kann der Konsum der richtigen Lebensmittel Männern helfen, den kognitiven Rückgang abzuwenden. Für die Studie wurden 28.000 Männer und ihre Essgewohnheiten über 20 Jahre hinweg untersucht. Orangensaft stach unter den untersuchten Lebensmitteln besonders hervor.

So reiche laut Studie ein kleines Glas Orangensaft am Tag aus, um einen positiven Effekt auf das Gehirn zu haben. 47 Prozent der untersuchten Männer konnten ihre geistige Leistungsfähigkeit schützen, wenn in ihrer Ernährung ein Glas pro Tag enthalten war.

Als Begründung geben die Forscher an, dass in Obst und Gemüse Stoffe wie Antioxidantien enthalten sind, die das Gehirn vor einer Ansammlung unerwünschter Moleküle schützen, die eine Demenzerkrankung zur Folge haben könnten.

(L'essentiel/fee)