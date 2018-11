So lassen sich Lügner sicher entlarven

Artikel per Mail weiterempfehlen

Dass Nasen nicht wirklich wachsen, wenn ihre Träger flunkern, ist bekannt. Und auch, dass Lügendetektoren nicht immer halten, was sie versprechen. Doch laut spanischen Forschern gibt es tatsächlich eine recht zuverlässige Möglichkeit, Lügner zu überführen.

Wie das Team um Emilio Gómez Milan von der Universität Granada im «Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling» schreibt, ist an dem Pinocchio-Effekt wirklich etwas dran – nur anders als bis dahin gemeint.

Scham und Anstrengung

Schon 2012 hatte die Psychologen nachgewiesen, dass beim Lügen die Temperatur der Nase abnimmt während die der Stirn steigt. Dabei gilt: Je größer die Temperaturdifferenz, desto wahrscheinlich ist es, dass jemand lügt.

Die Erklärung: «Wenn wir lügen, müssen wir nachdenken, unsere Ausreden planen und den Kontext analysieren und das erfordert eine kognitive Leistung», so Milan. Diese Denkleistung führe dazu, dass die Temperatur unserer Stirn ansteige. Gleichzeitig stresse das Lügen aber, was dazu führe, dass sich die Blutgefäße an den exponierten Stellen des Gesichts zusammenzögen – und die Nasenspitze kälter werde.

Zuverlässiger als der klassische Lügendetektor

In der nun veröffentlichten Studie hatte das Team untersucht, wie zuverlässig seine Methode ist. Ergebnis: Mithilfe einer Wärmebildkamera gelang es den Forschern, in rund 80 Prozent der Tests die Lügner zu identifizieren. Damit lag die Trefferquote rund zehn Prozent höher als bei klassischen Lügendetektor-Tests.

