Rihanna designt Pyjama mit Ausschnitt am Po

Cut-Outs – also Ausschnitte und Löcher an Kleidungsstücken, wo man sie sonst nicht vermutet – sind in der Mode gerade ein großes Thema. Rihanna toppt mit ihrer neusten Kreation alles, was bisher an Entwürfen dagewesen ist. Die Musikerin teilte in ihrer Instagram-Story kürzlich einen neuen Entwurf für ihre Savage x Fenty Kollektion: ein Schlafanzug mit Popo-Ausschnitt.

Die Hose sieht von vorne wie eine ganz normale Pyjama-Hose aus, mit Tartan-Muster aus weichem Stoff. Erst als sich Riri mit dem Rücken zur Kamera dreht, kommt das Besondere an der Hose zum Vorschein: Der Ausschnitt auf der Rückseite.

«Was war hier genau das Ziel?»

Die Meinungen der Fans zum Popo-Ausschnitt gehen auseinander. Eine Twitter-Userin schreibt: «Genau darum liebe ich Savage x Fenty! Das sieht so süß aus»:

Exactly why i love savage x fenty this is so cute https://t.co/jDo6aAkjoN — THEY CALL ME TT (@shortstopclo) November 28, 2021

Eine andere Userin findet: «Das letzte Beispiel zu meinem Standpunkt, dass Savage x Fenty einfach schrecklich ist»:

The latest exhibit in my case for “Savage x Fenty is Terrible” pic.twitter.com/25Fupyam8I — ?? (@FakeDdgrFan69) November 28, 2021

-->

«Was war hier genau das Ziel?», fragt sich diese Userin auf Twitter:

«Weihnachten wird extravagant»

Tatsächlich erinnert der Pyjama an eines der älteren Onesie-Modelle, die noch mit einer Klappe am Po daher kamen. Wofür Riri den Popo-Ausschnitt angedacht hat, ist nicht ganz klar. Vielleicht ist der Ausschnitt am Hintern ein Vorteil, wenn jemand oft von Durchfall geplagt wird? Oder eine nicht sehr diskrete Öffnung für alle, die oft mit Blähungen zu kämpfen haben? Oder soll der Pyjama einen einfacheren Zugang für die Zeit zu zweit bieten?

Der Pyjama ist nur ein Stück aus Rihannas Weihnachtskollektion. Sie teilte schon Anfang Monat ein Bild auf Social Media und schreibt dazu: «Die Weihnachtszeit wird sehr extravagant».

Nur wie extravagant die Weihnachtszeit bei Riris Modelabel wirklich werden würde, darauf war niemand vorbereitet.

(L'essentiel/Johanna Senn)