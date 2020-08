Fünf Tipps für einen guten Schlaf trotz Hitze

Während wir uns über den Sommer freuen und die Zeit am Badesee und auf den Terrassen bei erfrischenden Getränken verbingen, sehen viele der Nacht weniger freudig entgegen. Denn bei Hitze gut zu schlafen, scheint fast unmöglich. Dabei ist guter Schlaf so wichtig!

Zum Glück gibt es einige Tricks, mit denen auch bei Hitze eine ausreichend lange und vor allem erholsame Nachtruhe gelingt. Wir verraten fünf Tipps, wie man bei Hitze besser schlafen kann.

1. Die richtige Bettwäsche

Wenn die Hitze einen vom Schlafen abhält, sollte man auf das Material der Bettwäsche achten: Synthetische Stoffe sind bei großer Hitze am wenigsten geeignet, den Körper kühl zu halten. Eine leichte Baumwolldecke hingegen ist besonders atmungsaktiv und hilft, Wärme und Feuchtigkeit vom Körper wegzuleiten.

2. Nicht nackt schlafen

Richtig gelesen, statt nach dem Prinzip «Weniger Kleidung = weniger heiß», sollte nachts nicht auf Schlafkleidung verzichtet werden. Leichte Baumwollsachen nehmen Feuchtigkeit auf und leiten sie, ähnlich wie die richtige Bettwäsche, beim Schlafen vom Körper weg. Das sorgt für ein insgesamt angenehmeres Gefühl.

3. Abdunkeln

Auch wenn es schwer fällt: Im Sommer sollten die Rolläden oder Jalousien tagsüber unbedingt geschlossen bleiben, um kein direktes Sonnenlicht in die vier Wände zu lassen. Dies heizt nur noch weiter auf. Erst wenn die Sonne untergegangen ist, kann man alle Fenster öffnen und ordentlich durchlüften.

4. Druckpunkte kühlen

Wenn alle Tipps nicht dabei helfen, endlich einzuschlafen, lohnt es sich, noch einmal aufzustehen und sich am Kühlschrank zu bedienen: Kalte Produkte oder auch Eiswürfel helfen, den Körper schnell und einfach herunterzukühlen. Dazu das kalte Objekt einfach an den Puls, in den Nacken, an die Ellenbogen oder hinter die Ohren legen. So senkt man seine Körpertemperatur und kann anschließend trotz Hitze deutlich besser einschlafen.

5. Handy und Tablet weg

Das Blue Light der Bildschirme lässt uns nicht einschlafen, das haben Studien bewiesen. Also: Mindestens eine Stunde vor dem Zubettgehen nicht mehr surfen.

(L'essentiel/kiky)