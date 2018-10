Deshalb sind Avocados nicht vegan

Veganer aufgepasst! Diese Frucht ist eigentlich gar nicht vegan: Die Avocado ist reich an ungesättigten Fettsäuren sowie Kalium, allerdings sind an ihrer Entstehung gewisse Tiere nicht ganz unbeteiligt. Zu dieser Erkenntnis gelangte man nun in der Wissenschafts- und TV-Quizsendung QI des britischen Senders BBC. In der letzten Folge der Sendung wurde den Kandidaten die Frage gestellt, welche Lebensmittel für strikte Veganer in Frage kämen, ohne dass dafür Tiere leiden müssen. Zur Auswahl standen dabei neben Avocados auch Kiwis, Melonen, Butternuss-Kürbisse und Mandeln. Dann die große Überraschung des Abends: ein hundertprozentiger Veganer dürfe eigentlich keines der genannten Nahrungsmittel zu sich nehmen.

Denn: Für all diese pflanzlichen Lebensmittel würden Tiere ausgebeutet – konkret Bienen. «Das ist dasselbe wie beim Honig», erklärte Moderatorin Sandi Toksvig. Bienen würden für die Zucht dieser Pflanzen auf «unnatürliche Weise» benutzt. «Weil die Pflanzen schwer zu kultivieren sind, müssen Bienen auf Lastern weite Wege durchs Land gefahren werden.» Die Völker schwärmen dann zur Bestäubung aus, werden danach wieder in Kisten verstaut und weiter zu den nächsten Feldern transportiert. Dasselbe gelte, übrigens auch für Gurken, Kirschen, Brokkoli und Salat.

Und auch Tierschutzorganisationen schlagen bezüglich der Insekten Alarm: In der Honigindustrie werden Bienen Opfer von unnatürlichen Lebensbedingungen, genetischer Manipulation und stressvollen Transporten, heißt es etwa bei PETA. Um das natürliche Schwärmen zu verhindern, werden die Bienenstöcke oftmals manipuliert oder sogar die Flügel der Bienenköniginnen gestutzt – somit sind die Königinnen samt Schwarm an das vom Menschen bereitgestellte «Zuhause» gebunden.

