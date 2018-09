Männer sterben häufig an vermeidbaren Ursachen

Laut eines am Montag veröffentlichten Berichts der Weltgesundheitsorganisation (WHO), indem 53 Ländern in der europäischen Region unter die Lupe genommen wurden, leben Männer gesünder und länger als je zuvor. Dennoch sterben viele weiterhin viel zu jung. Das liege laut der Untersuchung an vermeidbaren Ursachen. Diese können je nach Region unterschiedlich schwerwiegend ausfallen. Denn laut des Berichts herrsche bezüglich der Lebenserwartung eine große Kluft zwischen den einzelnen Ländern, die einen Unterschied von bis zu 17 Lebensjahren ausmachen könne.

So sind etwa 86 Prozent aller Todesfälle bei Männern auf nichtübertragbare Krankheiten sowie Verletzungen aus jungen Jahren zurückzuführen. Zu den Haupttodesursachen bei Männern im Alter zwischen 30-59 Jahren zählen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Diabetes sowie Atemwegserkrankungen. Dabei ist zu beachten, dass das Risiko an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben, bei Männern, die im Osten leben, sieben Mal höher ist als im Westen.

Auch Unfälle im Straßenverkehr sind häufige Ursachen für einen vorzeitigen Tod. Etwa drei Viertel der im Straßenverkehr getöteten Männer waren unter 25 Jahre alt.

Rauschmittelkonsum und erhöhte Gewaltbereitschaft

Der Bericht der WHO erklärt die Kluft, die zwischen den einzelnen Ländern herrscht, mit den Unterschieden der Geschlechternormen und gesellschaftlichen Erwartungen. Diese wären verantwortlich für einen erhöhten Konsum von Nikotin und Alkohol. In den 53 untersuchten Ländern war das Rauchen im Jahr 2016 die Hauptursache für eine Million Todesfälle. In diesem Aspekt heben sich die Männer auch vom weiblichen Geschlecht ab. Laut der Studie sei der Konsum von Alkohol und Drogen deutlich höher als bei Frauen.

Auch Gewaltbereitschaft und ungesunde Ernährung können Ursachen für einen vorzeitigen Tod sein. Zudem bleiben psychische Krankheiten bei Männern oft nicht diagnostiziert, da sich Männer bei emotionalen Schwierigkeiten seltener Hilfe suchen als Frauen. Dies sei verantwortlich für die erhöhte Selbstmordrate, die im Alter zwischen 30 bis 49 Jahren fünfmal höher ist als bei Frauen.

«Geschlechtsspezifische Maßnahmen für Männer»

Infolge dieser Studie fordert die WHO «bessere Gesundheit durch einen geschlechterspezifischen Ansatz». Der Bericht zeige, dass Reichtum, Bildung, Beschäftigung sowie soziale Ausgrenzung und Diskriminierung zu den Schlüsselfaktoren gehören, die die Gesundheit und das Wohlbefinden von Männern beeinflussen.

«Noch immer werden zu viele Männer nicht vom Gesundheitswesen erreicht und sterben jung an Krankheiten und Verletzungen. Der neue Bericht hilft uns, ihre spezifischen Bedürfnisse zu verstehen. Damit können wir geschlechtsspezifische Maßnahmen für Männer bereitstellen, die uns auch bei der Erreichung des Ziels der nachhaltigen Entwicklung zur Gleichstellung der Geschlechter, unterstützen», sagt Dr. Zsuzsanna Jakab, WHO-Regionaldirektorin für Europa.

(chb/L'essentiel)