So bleibt das Fleisch nie wieder am Grillrost kleben

Die Sonne lässt sich wieder häufiger blicken und die Grillsaison hat endlich begonnen. Was könnte es Schöneres in Zeiten von Pandemie und Lockdowns geben? Wäre da nicht dieses eine Problem: Partout bleibt das Fleisch beim Wenden schon wieder am Grillrost kleben. Doch damit nicht genug – danach muss die Sauerei auch noch mühsam vom Rost gekratzt werden. Ähnliche Szenarien kennen wir auch von Würsten oder Grillkäse.

Damit das nicht wieder passiert, verraten wir euch einen einfachen Trick:

Kartoffelstärke hilft

Den warmen Grillrost vor dem Auflegen des Fleisches oder anderer Speisen einfach mit einer Kartoffel einreiben. Dabei solltest Du aber unbedingt eine Grillzange oder eine Grillgabel verwenden, wenn Du dir nicht die Finger verbrennen möchtest.

Die Kartoffel kann anschließend auch in Scheiben geschnitten und ebenfalls auf dem Grill zubereiten werden – hier muss also nichts verschwendet werden.

(L'essentiel/kiky)