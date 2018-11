Adriana weint bei ihrem letzten Walk als Engel

Am Donnerstag flogen die Engel von «Victoria's Secret» wieder über den Laufsteg. Nach London, Paris und Shanghai präsentierte das berühmte Dessous-Label wieder in New York ihre neuesten Kreationen.

60 Models aus 20 Nationen schwebten dafür über den Laufsteg – darunter viele bekannte Gesichter wie Candice Swanepoel (30), Elsa Hosk (30) und Behati Prinsloo (30).

Abschied von Model-Veteranin

Auch Super-Engel Adriana Lima warf sich dieses Jahr wieder in die Lingerie – allerdings zum letzten Mal. Nach 18 Jahren hängt die 37-Jährige ihre Flügel an den Nagel und geht nun in Engelrente. Wie nah ihr der Abscheid von «Victoria's Secret» geht, zeigte sich, als sie in ihrem letzten Outfit das Ende des Catwalks erreichte. Lima hielt kurz inne, legte ihre Hand aufs Herz und verneigte sich vor dem Publikum.

Extra für sie wurde auch ein Video ihrer Engel-Karriere abgespielt, in dem Adriana zum «größten Engel aller Zeiten» erklärt wurde, während Fatboy Slim «Praise You» spielte.

Untermalt wurde die Show übrigens von der britischen Sängerin Rita Ora. Neben den Models trug auch sie als Bühnen-Outfit Unterwäsche von «Victoria's Secret». Neben der 27-Jährigen performten auch Stars wie The Chainsmokers, Shawn Mendes (20) und Halsey (24) auf dem Catwalk. Für alle Fans der Modenschau: Die Show wird am 2. Dezember im amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt.

(L'essentiel)