Mache eine virtuelle Tour durch Drakes Villa

Viele fragen sich, wie es in den Häusern von Prominenten aussieht: Wie pompös ist es eingerichtet, was für Zimmer gibt es und was machen unsere Lieblingsstars eigentlich da drin? Rapper Drake gibt dir jetzt die Möglichkeit, auf seiner Website eine virtuelle Tour durch sein Anwesen in Toronto zu machen. Das im Rahmen des zehnjährigen Jubiläums seines Albums «Take Care».

Drake nennt das 4645 Quadratmeter große Haus «The Embassy». Zu Beginn der Tour sieht man den Eingang seiner Villa – von da aus kann man sich, wie bei Google Street View, mit Pfeilen durch die vielen Zimmer klicken: Es gibt Zugang zu Drakes Studio, zu einer Lounge und sogar zu seinem Schlafzimmer. Ein Teil des Hauses ist aktuell noch versteckt, Kleiderschrank, Garage und Basketballplatz sollen aber zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein.

Unordnung in der virtuellen Villa

Das ist nicht das erste Mal, dass wir Drakes Villa sehen: Er zeigte das Anwesen bereits in einem Video von «Architectural Digest», sowie im Musikvideo zu «Toosie Slide». Was in der virtuellen Villa auffällt: Sie ist so gar nicht aufgeräumt. Das liegt aber nicht daran, dass der virtuelle Drake einfach zu faul zum Aufräumen ist – die herumliegenden Dinge führen die Besucherinnen und Besucher zu Drakes Merchandise, Alben und anderen Fanartikeln.

(L'essentiel/Meret Steiger)