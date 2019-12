Porsche und Lucasfilm designen Raumschiff

Über zwei Monate haben die Projektteams in den Designstudios in Weißach und San Francisco gemeinsam erste Ideen und Entwürfe kreiert und schließlich in einem Konzept konkretisiert. Der Name des Fantasie-Raumschiffs lautet «Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter». Es wird als detailgetreues, eineinhalb Meter langes Modell im Dezember im Rahmen der Filmpremiere von «Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers» in Los Angeles präsentiert.

«Das Design des Raumschiffs ist stimmig in die Star-Wars-Filmwelt integriert und zeigt zugleich klare Analogien zur Porsche-typischen Formensprache und Proportion», berichtet Michael Mauer, Leiter Style Porsche der Porsche AG. «Die sich nach hinten verjüngende Grundform der Kabine und eine stark ausgeprägte Topographie von der Flyline des Cockpits bis hin zu den Turbinen schafft visuelle Parallelen zum ikonischen Design des 911 oder Taycan. Das sehr kompakte Layout repräsentiert Dynamik und Agilität und betont die zitierten Porsche-Designmerkmale.»

Kreative Herausforderung und außergewöhnliche Inspiration

Diese Zusammenarbeit bietet eine großartige Gelegenheit, um die Designsprache von Porsche und Star Wars zu verbinden. Persönlich habe ich das Projekt als kreative Herausforderung und außergewöhnliche Inspiration erlebt», erklärt Doug Chiang, Vice President und Executive Creative Director bei Lucasfilm. «Es ist eine spannende Aufgabe, den Stil von Porsche in die Welt von Star Wars einfließen zu lassen und ein ikonisches neues Raumschiff zu entwickeln, das sowohl in der Realität als auch im Filmuniversum existieren könnte.»

Während im klassischen Designprozess eines Serienfahrzeugs gesetzliche Anforderungen kreative Freiräume reglementieren, eröffnet dieses Projekt neue Freiheitsgrade. Gleichzeitig steht das Team von Style Porsche aber auch vor neuen Herausforderungen, denn die rein virtuelle Darstellung ist anspruchsvoll. Auf der Leinwand ist das Raumschiff nur zweidimensional zu sehen, klassische Serienfahrzeuge werden dreidimensional und physisch gezeigt. Zudem sind die Raumschiffe im Film meist dynamisch dargestellt und nur für einen kurzen Augenblick sichtbar – das Design muss also binnen Sekunden überzeugen und einen Wiedererkennungseffekt schaffen.

Designsprache von 911er und Taycan

Der Blick auf die Details zeigt diverse Merkmale, die aus der Porsche-Designsprache bekannt sind. Die Front erinnert an die sogenannten «Air Curtains» (Lufteinlässe), die gemeinsam mit den Frontscheinwerfern im Taycan eine formale Einheit bilden. Neben dem Porsche-typischen Vier-Punkt-Tagfahrlicht sind die sogenannten «Blaster», lange Kanonenrohre an der Front, an der Spitze verortet. Das Heckgitter mit den Lamellen und dem integrierten dritten Bremslicht ist von der aktuellen 911-Generation inspiriert. Zudem ziert das markentypische Leuchtenband das Raumschiffheck.

Auch im Interieur sind die Porsche-Designkriterien umgesetzt: Die Instrumente im Cockpit sind klar auf die Fahrerachse ausgerichtet und die tiefe Sitzposition erinnert an die sportliche Ergonomie des Porsche 918 Spyder. Generell folgt der Entwurf einem markentypischen Grundprinzip: Alle verbauten Elemente im Exterieur besitzen eine klare Funktion, auf rein optische Features wurde weitgehend verzichtet.

«Unsere Kooperation mit Star Wars passt perfekt zum Start des Taycan. Die Designteams haben die unterschiedlichen Welten von Porsche und Star Wars miteinander vereint und damit den Fans beider Marken ein ganz besonderes Geschenk gemacht», berichtet Kjell Gruner, Leiter Marketing bei Porsche. Porsche wird den neuen Taycan bei der Filmpremiere in Los Angeles präsentieren. Ein Blick hinter die Kulissen und auf das fertige Raumschiff ist ab sofort unter www.TheDesignerAlliance.com möglich. Die Inhalte wurde in Zusammenarbeit mit WIRED Brand Lab produziert.

