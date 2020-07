Dieser Entsperr-​​Trick kann schief gehen

Die Supermarktkette Aldi hat eine Warnung veröffentlicht, nachdem ein Trick bekannt wurde, mit die Kunden ihre Haustürschlüssel statt Münzen benutzen können, um ihre Einkaufswagen zu entsperren.

«Wir empfehlen, dass unsere Kunden weiterhin Münzen oder ALDI-Einkaufschips nutzen, um ihre Einkaufswagen zu entsperren. Andere Objekte können steckenbleiben oder beschädigt werden», heißt es in der Nachricht. Die Einkaufschips seien an der Kassen erhältlich und könnten etwa auch als Schlüsselanhänger getragen werden, «so dass Sie sie nie zu Hause vergessen».

Der (vermeintliche) Schlüssel-Trick für die Einkaufswagen hatte sich zuletzt in den sozialen Medien rasent schnell verbreitet. So hatte etwa eine Mutter auf Facebook ein Foto von einem Schlüssel geteilt, den sie in den Münzenschlitz eines Einkaufswagens gesteckt hatte.

Schlüssel-Trick macht die Runde

Die Facebook-User waren von dem Tipp jedenfalls begeistert. «Das ist ein alter Trick von mir. Wenn ihr mal keine Münze oder keinen Chip zur Hand habt, braucht ihr nicht weiter zu suchen, denn ihr habt an eurem Schlüsselbund sicher einen geeigneten Schlüssel», schreibt die Frau.

Doch laut der Supermarktkette Aldi sollte man von dem Tipp unbedingt die Finger lassen und den Einkaufswagen mit einer Münze oder eben einem Chip entsperren.

(L'essentiel/wil)