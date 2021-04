Die Met Gala kehrt im September zurück

Der extravaganteste Benefizabend der Modebranche kehrt am 13. September 2021 endlich zurück. Dies bestätigte das Modemagazin «Vogue» in ihrer Rolle als Veranstalter am Montag. Damit verschiebt sich das wohl größte Mode-Event des Jahres, das bisher immer den ersten Montag im Mai für sich reserviert hatte, an das Ende der New Yorker Fashion Week - insofern diese stattfinden wird.

Und noch eine weitere Änderung wurde angekündigt: Aufgrund der geltenden Corona-Richtlinien wird es 2021 zur Eröffnung der diesmal zweiteiligen Ausstellung über die amerikanische Mode kein riesiges Spektakel geben. Zum Start von «In America: A Lexicon of Fashion» ist eine «etwas kleinere Feier» als üblich geplant.

2022 wieder zurück zur Normalität

Doch schon ein Jahr später will das Modemagazin das große Schaulaufen der Stars zur Eröffnung des zweiten Ausstellungsteils «In America: An Anthology of Fashion» wieder wie gewohnt stattfinden lassen. - am 2. Mai 2022.

Mit der Met Gala wird nicht nur jedes Jahr eine neue Modeausstellung eröffnet, sondern auch ein Großteil der finanziellen Mittel des Costume Institute des Metropolitan Museum of Art in New York generiert. 2020 musste die Benefizveranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.

(L'essentiel/kiky)