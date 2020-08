Von wegen gesund: Dieses Obst solltest du  meiden

Wer gesund leben und sich gesund ernähren will, der muss viel Obst essen? Tatsächlich greift diese Faustregel nicht bei allen Obstsorten. Einige Obstsorten und -formen eignen sich eher weniger für den Verzehr in größeren Mengen.

1. Weintrauben

Die leckeren Früchte sollten nur in kleinen Mengen genossen werden. Weintrauben sind sehr reich an Zucker und arm an Ballaststoffen. Aufgrund ihrer mundgerechten Größe besteht die Gefahr, sehr viele Trauben in kurzer Zeit zu essen. Das erhöht den Blutzuckerspiegel und begünstigt somit Krankheiten.

2. Trockenfrüchte

Viele enthalten einen ungesunden Zuckerzusatz. Achte bei Trockenfrüchten immer darauf, dass diese ungezuckert sind. Wasser ist, wie Ballaststoffe, wichtig für das Sättigungsgefühl. Da ihnen beides fehlt, verleiten Trockenfrüchte oft dazu, zu viel von ihnen zu essen.

3. Fruchtsaft, Smoothies & Quetschies

Ein Glas Orangensaft deckt mehr als die Hälfte des täglichen Zuckerbedarfs eines Erwachsenen. Selbst ungesüßte Fruchtsäfte können den Blutzuckerspiegel stark anheben. Selber machen ist nicht nur gesünder, sondern schmeckt auch viel besser.

(L'essentiel/red)