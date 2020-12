Friseurin zeigt wie man richtig Haare wäscht

Haare waschen klingt nach einem einfachen Routinevorgang. Doch wie viel man dabei falsch machen kann, erkennt man durch das Tutorial einer Friseurin auf Tiktok, das bereits 290.000 Mal aufgerufen wurde. Darin zeigt sie, wie man es richtig macht - und steigt dafür sogar samt Kleidung in die Dusche.

«Befeuchte deine Haare gründlich, gib etwas Shampoo auf die Handinnenflächen und verteile dieses dann gleichmäßig auf der Kopfhaut.» Anschließend soll das Shampoo auf der gesamten Kopffläche einmassiert werden, um den angesammelten Schmutz zu lösen - inklusive Ansatz und Nacken. Dieses Prozedere sollte man wiederholen - mit Fokus auf die Kopfhaut. Wenn alle Shampoo-Reste mit Wasser entfernt wurden, wird die überschüssige Flüssigkeit sanft aus den Haaren herausgedrückt. Dann kann der Conditioner im Anschluss besser aufgenommen werden. Dieser soll vor allem in Längen und Spitzen einmassiert werden und zwei Minuten einwirken. Zum Schluss sollten wir die Haare mit kaltem Wasser abspülen. Daraufhin werden sie in ein Handtuch gewickelt - ohne zu rubbeln. Am besten ist es, sie an der Luft trocknen zu lassen. Föhnen ist aber auch in Ordnung, solange es nicht regelmäßig der Fall ist.

Viele User sind begeistert von dem Video. In den Kommentaren bedankten sich zahlreiche Menschen für die hilfreichen Tipps. Andere amüsieren sich darüber, dass die Stylistin bekleidet in die Dusche gestiegen ist: «Macht es noch jemanden wahnsinnig, dass sie ihr Oberteil komplett mit Wasser durchnässt, während sie ihre Haare wäscht?»

(L'essentiel/ga)