Gleitgel sorgt für beliebten Hairstyle der Stars 

Wieder einmal wird die Nachttischschublade zum Beauty-Schränkchen: Nachdem sich Tiktoker Gleitgel gerade noch ins Gesicht schmierten, findet es nun seinen Weg ins Haar. Dort soll es machen, was es auch an anderen Körperstellen wunderbar kann: nass. Beziehungsweise nass aussehen.

Nass machen und bleiben

Der Wet-Hair-Look, der von Celebrities wie Kim Kardashian, Zendaya oder Megan Fox immer wieder gern auf dem roten Teppich ausgeführt wird, ist schließlich eine Disziplin für sich.

An der Met Gala 2019 hat Kim Kardashian mit ihrem Tropfen-Look und passendem Haar allen die Show gestohlen.

Zendaya kombiniert zwei Jahre später ebenfalls ein Wet-Dress zum Wet-Look.

Und Megan Fox sorgt an den VMAs 2021 für Meerjungfrauen-Vibes.

Aber wie bringt man sein Haar dazu, auch noch nach Stunden auszusehen wie frisch aus der Dusche? Glaubt man der Tiktokerin Edelydesigns, dann hilft Gleitgel und soll sogar von Celebs für den Look zum Einsatz kommen. Sie zeigt im Video, wie sie ihre Haare befeuchtet, mit Lockenspray vorbereitet, etwas Gel für mehr Halt einarbeitet und schließlich eine großzügige Menge Gleitgel nutzt, um die Optik zu halten.

Und siehe da: Tatsächlich kommt ihr Look dem von Megan Fox an den VMAs verdächtig nah. Der Hairstylist von Letzterer, Andrew Fitzsimons, berichtete zwar bereits kurz nach dem Event, dass er den Effekt vor allem mit Haaröl zustande brachte. Preislich kann das Luxus-Produkt mit Gleitgel allerdings nicht annähernd mithalten. Und: In einem Youtube-Video zeigt Edelydesigns den Look nochmals, nachdem vier Stunden vergangen sind. Die Optik stimmt weiterhin.

Schadet Gleitgel dem Haar?

Und wie sieht es mit der Haarpflege aus? Klar, Öl macht das Haar geschmeidig. Eine Menge wie bei Megan braucht man für den Pflege-Faktor allerdings nicht. Im Vergleich dazu führt Gleitgel auf Wasserbasis dem Haar zwar nichts zu – nimmt ihm aber auch nichts weg. Die Variante ohne Silikone ist nicht schädlich fürs Haar und wäscht sich unter der Dusche leicht wieder aus. Lediglich silikonbasiertes Gel solltest du nicht an deine Mähne lassen, da sich das Produkt wie ein Film um deine Haare legen würde und sich im Anschluss nur schwer wieder entfernen lässt.

Einen Versuch ist der Wet-Look mit Gleitgel also allemal wert. Wird das Ergebnis nicht wie gewünscht, kannst du das Produkt schließlich immer noch dafür einsetzen, wofür es eigentlich konzipiert wurde.

