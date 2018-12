So luxuriös ist der neue Business-​​Jet von Boeing

Artikel per Mail weiterempfehlen

Um mit diesem Jet fliegen zu können, muss man mehr als einfach nur ein VIP sein. Er ist gedacht für Scheichs, Staatschefs und Superreiche. Der US-Flugzeugbauer Boeing hat diese Woche an der Geschäftsluftfahrtmesse MEBAA 2018 in Dubai ein neues Business-Jet-Modell angekündigt. Sein Name: BBJ 777X. Laut dem Hersteller kann die Business-Maschine nonstop um mehr als die halbe Welt fliegen – weiter als jeder andere Geschäftsflieger.

Die Reichweite der in mehreren Varianten erhältlichen neuen Boeing-Luxusmaschine beträgt maximal 11.645 Seemeilen oder 21.570 Kilometer. Bisher beanspruchte Bombardier den Rekord für den Business-Jet mit der größten Reichweite für sich. Die Kanadier erreichten mit ihrem Businessflieger aber nur rund 14.000 Kilometer.

342 Quadratmeter purer Luxus

«Unsere exklusivsten Kunden möchten mit dem besten Komfort reisen und direkt zu ihrem Ziel fliegen», sagt Greg Laxton, Chef von Boeing Business Jets. Die ultrahohe Reichweite werde die Distanz von VIP-Reisen neu definieren. Mit dem neusten Boeing-Businessjet lassen sich alle Städte der Welt nonstop miteinander verbinden, sofern sie eine entsprechende Landebahn haben.

Die Kabinenfläche des neuen Edelfliegers beträgt maximal 342 Quadratmeter, die dem Geschmack der VIP-Kunden angepasst werden können (siehe Diashow). In der Marketingsprache Boeings heißt das: «unbegrenzte Möglichkeiten für die Innenraumgestaltung» und «höchster Komfort auf langen Reisen». Auf der Flugzeugmesse in Dubai hat Boeing Kabinenkonzepte von drei verschiedenen Anbietern präsentiert, darunter auch eines der Firma Jet Aviation aus Basel. Boeing Business Jets hat seit der Gründung im Jahr 1996 bereits 234 Jets ausgeliefert.

Einklappbare Flügelspitzen

Im Moment befindet sich die Boeing 777X noch in der Entwicklung. Der Erstflug der Testmaschine ist für März 2019 vorgesehen, die Auslieferung ab 2020. Speziell an der Maschine ist etwa die große Spannweite von rund 72 Metern, weshalb Boeing an einklappbaren Flügelspitzen arbeitet. Damit würden die Jets einfacher auf die Parkpositionen passen. Die Maschinen des Typs 777X verbrauchen laut Aussagen von Boeing rund zwölf Prozent weniger Treibstoff und hätten rund 10 Prozent tiefere Betriebskosten als ähnliche Maschinen der Konkurrenz.

(L'essentiel)