Das sind die häufigsten Sex-​​Fragen auf Google

Nicht alle Sex-Geheimnisse verrät man den besten Freunden bei einem oder mehreren Gläsern Wein. Manchmal möchte man schnell und anonym betreut werden. Dann ist für viele die Suchmaschine Google auch in Sexdingen die erste Wahl. Die schönste Nebensache der Welt hat eben auch viele Fragen aufzuwerfen. Welche das sind, zeigt die Analyse des Kondomherstellers Durex zu den am meisten gesuchten Fragen auf Google zum Thema Sex.

Dass Google und diverse Foren wie Reddit sich an so großer Beliebtheit erfreuen, wenn es um einen sexuellen Ratschlag geht, ist einfach zu erklären. «Die vermeintliche Anonymität regt dazu an», sagt Coach Aniko Willems gegenüber Women's Health, die sich in ihren Seminaren mit der Rolle von Internet- und Online-Communitys im Alltag beschäftigt. «Beim Googeln fällt die Hemmschwelle eines Face-to-Face-Gesprächs weg, und man bekommt Zugriff auf unzählige Informationen, was es so reizvoll macht. Allerdings ist natürlich auch viel Quatsch dabei», so Willems.

Das interessiert die Menschen am meisten:

«Wo ist der G-Punkt?» landet auf dem ersten Platz – Das Mysterium scheint sich noch nicht aufgeklärt zu haben. Nicht verwunderlich: Seine Existenz ist ohnehin umstritten.



«Wie bringt man eine Frau zum Orgasmus» liegt dicht dahinter.



«Kann man Herpes loswerden?»



«Wie wird man Genitalwarzen los?» Fragen, die wohl eher ein Arzt und nicht Dr. Google beantworten sollte.



«Was ist Tripper?» macht Platz 5.



«Wie Penis vergrößern ohne Operation?»



«Wie misst man die Penislänge?» ist auf Platz 7.



«Ab welchem Alter darf man Kondome kaufen?»



«Wie kann man den Penis in die Scheide einführen?»



«Wie lange dauert Sex?» für die, mit vollem Terminkalender.



(L'essentiel/ga)