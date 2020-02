Dieser Mini-​​Cybertruck passt ins Wohnzimmer

Dieses Spielzeug lässt die Herzen von Tesla-Fans höherschlagen: der Mini-Cybertruck. Entworfen hat ihn der US-Spielzeughersteller Mattel.

Die ferngesteuerte Version des E-Autos kommt gleich in zwei Varianten (siehe Video oben). So gibt es den Spielzeug-Cybertruck in einer rund 7 Zentimeter langen Ausführung für 20 Dollar oder in einer größeren Version für 400 Dollar. Der größere Mini-Cybertruck ist rund zehnmal kleiner als das echte E-Mobil. Zudem kann das Spielzeug mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 40 km/h fahren.

Eingeschlagene Scheibe aufkleben

An Details fehlt es den Mini-Versionen des Cybertrucks nicht: Das kleine Auto hat Vor- und Rücklichter. Das Spielzeug besitzt auch einen Kofferraum.

Wer es besonders authentisch haben möchte, kann dem kleinen Auto auch falsch eingeschlagene Scheiben aufkleben – als Erinnerung, wie Elon Musk bei der Präsentation des Cybertrucks Ende November 2019 die Scheiben einschlug.

Das Spielzeug ist heiß begehrt, der Mini-Cybertruck ist bereits ausverkauft. Allerdings können sich Fans auf die Warteliste setzen lassen. Versendet wird der Spielzeug-Tesla aber erst im Dezember 2020.

(L'essentiel/bsc)