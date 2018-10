Achtung Tierfreunde: Geld ist nicht vegan

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Kanal «Project Nightfall» veröffentlichte vor einigen Tagen ein dreiminütiges Video auf Facebook, in dem die Tatsache enthüllt wird, dass mindestens 23 Länder Talg – ein tierisches Nebenprodukt – bei der Produktion von Banknoten verwenden.

Eigentlich keine Neuigkeit, trotzdem sorgt sie für Empörung

Diese Tatsache ist eigentlich keine weltbewegende Neuigkeit. Bereits 2016 brachen kleinere Proteste in Großbritannien los, nachdem bekannt wurde, dass die 5-Pfund-Note winzige Teilchen tierischen Fettes enthält.

Das Facebook-Video, das innerhalb kürzester Zeit weit über eine Million Mal geklickt wurde, entfachte den Funken der Empörung allerdings erneut.

Affront gegen Veganer

Das «blutige Geld», das Australien bereits in den Neunzigern eingeführt hat und heute von 23 anderen souveränen Nationen verwendet wird, ist offenbar ein Affront gegen Vegetarier und Veganer.

«Ja, Geld ist nicht vegetarierfreundlich! Aber was ist mit anderen Produkten? Leider war ich überrascht zu sehen, dass zu viele Tiere in zu vielen Produkten enthalten sind», heißt es im Clip.

Geld verbrennen

Die Meinungen in den sozialen Medien hierzu gehen auseinander. Ein Kommentator schreibt: «Das ist wirklich schrecklich zu hören. Aber wir alle können die Grausamkeit von Tieren in unserem täglichen Leben einschränken, indem wir vegan werden und keine tierischen Produkte verwenden.»

Andere gehen einen Schritt weiter und vermelden: "OMG, ich will nie wieder Geld haben! Ich will all mein Geld verbrennen!». Wie ernst gemeint (oder eben ironisch) derartige Beiträge jedoch gemeint sind, lässt sich nicht immer genau erkennen.

Verwendung statt Verschwendung

Aber auch Stimmen der Vernunft kommen zu Wort: «Ich weiß, dass es schlimm ist, aber man muss nicht übertreiben. Man findet immerhin Verwendung für möglichst viele Teile der Tiere, anstatt sie zu verschwenden.»

(L'essentiel/Tillate)