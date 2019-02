Darum geht's uns bei Grippe abends schlechter

Ist euch sicher auch schon aufgefallen: So richtig dreckig geht's einem mit einer Erkältung erst, wenn es Abend wird. Plötzlich ist der Kopf viel heißer als er am Mittag noch war. Die Gliederschmerzen sind tausendmal heftiger, das Kratzen im Hals wird fast unerträglich. Ist das alles bloß Einbildung? Forscher der Universität Texas haben dieses Phänomen untersucht und dabei herausgefunden: Nein. Wir leiden tatsächlich mehr, sobald die Sonne untergegangen ist. Aber woran liegt's?

Einen Erklärungansatz liefert, so Forschungsleiter Michael Smolensky, unser Biorhythmus. Der regelt neben unserem Schlafrhythmus nämlich auch die Aktivität unseres Immunsystems. «Wenn das Immunsystem wegen der Erkältung stärker aktiviert wird, schütten unsere körpereigenen Entzündungshemmer Stoffe aus, die versuchen, die Erkältung zu bekämpfen. Besonders aktiv sind diese Zellen abends», so Smolenksy. Weil die Immunabwehr – gemäß Biorhythmus – ab 19 Uhr besonders fleißig gegen die Viren kämpft, fühlen sich Symptome dann also heftiger an.

Schlaf stärkt das Immunsystem

Ein weiterer Grund ist die Ablenkung im Alltag, die uns tagsüber bei der Stange hält: So lange wir unserem Job nachgehen, Familie und Freunde bespaßen oder Einkäufe erledigen, registriert unser Gehirn, dass wir gerade noch Aufträge zu erledigen haben. Also heißt es: Durchhalten. Forschungsleiter Smolenksy erklärt, was passiert, wenn wir die To-Do-Liste dann abgearbeitet haben: «Sobald wir in den Ruhemodus schalten, hat das Gehirn wieder genug Ressourcen, um die Aufmerksamkeit auf die Erkältungssymptome zu lenken.» Wir leiden also mehr, wenn wir nichts mehr zu tun haben.

Wer jetzt aber auf die Idee kommt, sich bei der nächsten Erkältung nicht ins Bett zu legen und bis in die Morgenstunden tausend Sachen zu erledigen: Eine Studie der Universität Tübingen und Universität Lübeck in Deutschland belegt, dass ausreichend Schlaf unser Immunsystem stärkt.

