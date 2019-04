Darum ist es besser, abends zu duschen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die meisten Menschen duschen täglich, doch ist es eigentlich egal, wann man duscht. Denn ob man sich morgens oder abends unter die Dusche (oder in die Badewanne) schwingt, hat ganz eigene Effekte auf den Körper und auch auf die Hygiene. Denn duschen ist nicht gleich duschen.

Morgens duschen

Die Meisten duschen morgens, weil sie so besser wach werden. Prinzipiell richtig, allerdings tritt dieser Effekt nur ein, wenn man auch die Zähne zusammenbeißt und wirklich kalt duscht. So verengen sich die Gefäße und das Blut kann schnell zirkulieren. Der Frischekick am Morgen ist dann auch ein Aufwach-Kick.

Abends duschen

Wer abends duscht, kann den eigenen Körper austricksen, denn die abendliche Dusche kann dem Körper vorgaukeln, dass es schon Zeit ist ins Bett zu gehen. Warmes Wasser erhöht unsere Körpertemperatur, anschließend sinkt diese ganz langsam wieder ab. Genau dasselbe passiert, wenn wir müde werden. Man macht dem Körper also vor, dass das Schläfrig-werden bereits eingesetzt hat.

Bonuspunkt: Zusätzliche Pflege

Wer zudem abends duscht, nimmt den Schmutz des Tages nicht mit in die eigenen Laken. Dies ist besonders für Allergiker wichtig, weil so Pollen und Allergene nicht mit ins Bett gehen und man diesen über Stunden ausgesetzt ist. Aber auch Nicht-Allergiker haben hier einen Vorteil, denn über die Mittagszeit produziert unsere Haut besonders viel Talg. Wer diesen abends abwäscht, kann so verhindern, dass Poren über Nacht verstopfen.

(L'essentiel)